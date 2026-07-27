جون إدوارد يحمل مجلس الزمالك مسؤولية تأخر معسكر إعداد الموسم الجديد

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن أزمة داخل نادي الزمالك، رغم حصول النادي على موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بمنحه الرخصة الإفريقية.

وقال حتحوت عبر برنامج "مودرن سبورتس" على قناة "مودرن"، إن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، أبلغ مسؤولي القلعة البيضاء بأن تأخر انطلاق معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد يعود إلى مجلس الإدارة، بسبب عدم توفير الموارد المالية اللازمة لإقامة المعسكر، وهو ما يهدد استعدادات الفريق لانطلاق الموسم.

وأضاف أن جون إدوارد طالب مجلس الإدارة بسرعة توفير المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، حتى يتم إبلاغهم بموعد انطلاق التدريبات وتحديد موعد بدء المعسكر.

وأوضح حتحوت أن إدارة الكرة بنادي الزمالك طلبت من مجلس الإدارة توفير معسكر مغلق للفريق لمدة 12 يومًا في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن شركة السياحة المتعاقد معها النادي رفضت إنهاء إجراءات تنظيم المعسكر، بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة، في الوقت الذي تتواصل فيه المحاولات لإنهاء الأزمة.