الزراعة: فتح السوق الأفغاني أمام صادرات الليمون وفحص 970 ألف طن بطاطس تصدير

شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشاطا مكثفا خلال الأسبوع الثاني من يونيو، في إطار جهود الدولة المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية الزراعية المستدامة، من خلال تحركات دولية، ودعم الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات، والتواصل المباشر مع المواطنين.



فعلى صعيد التعاون الدولي، كثف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقاءاته مع شركاء التنمية، حيث التقى مسؤولي البنك الدولي لبحث دعم مشروعات الأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية، كما شهدت الفترة تنسيقا مصريا سعوديا لتعزيز الشراكة في مجالات الزراعة والبيئة. وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقيات تنموية مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، لدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي العربي.



وفي إطار دعم الصناعة المحلية، عقد وزير الزراعة اجتماعا مع منتجي بيض المائدة، لبحث آليات تطوير الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، بما يسهم في تحقيق التوازن بالسوق المحلي.



وعلى صعيد الصادرات الزراعية، نجحت الوزارة في فتح السوق الأفغاني أمام صادرات الليمون المصري، إلى جانب فحص نحو 970 ألف طن من البطاطس المخصصة للتصدير، في خطوة تعكس جودة المنتج الزراعي المصري وزيادة قدرته التنافسية عالميًا.



وفي مجال التواصل المجتمعي، حرصت الوزارة على تعزيز قنوات الاتصال مع المواطنين، من خلال لقاءات مع أعضاء مجلس النواب، والعمل على حل مشكلات المزارعين في مختلف المحافظات، بما يحقق استجابة سريعة لاحتياجاتهم.



كما شهد الأسبوع تنسيقا مستمرا مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر، بهدف زيادة الإنتاج وتوفير السلع الاستراتيجية، دعمًا لمنظومة الأمن الغذائي.



وفي قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، تم إصدار 812 ترخيص تشغيل جديد، وتوفير تمويل بقيمة 111 مليون جنيه ضمن مشروع البتلو، استفاد منه أكثر من 45 ألف من صغار المربين، إلى جانب تحصين أكثر من 6.8 مليون رأس ماشية، في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية.



أما في قطاع الخدمات الزراعية، فقد تم صرف نحو مليون شيكارة أسمدة للمزارعين، مع متابعة مستمرة للموسم الزراعي الصيفي لضمان تحقيق أعلى إنتاجية.



وفي مجال سلامة الغذاء، تم تحليل أكثر من 35 ألف عينة غذائية، وفحص 5299 عينة مبيدات، والتفتيش على 1322 منشأة، لضمان جودة وسلامة الغذاء المتداول بالأسواق.



كما واصلت الوزارة جهودها في مكافحة الآفات الزراعية، من خلال حملات مكثفة لمكافحة دودة الحشد الخريفية، مع تنفيذ أعمال رصد ميداني مستمر بمختلف المحافظات.



وعلى صعيد الجهود الميدانية، تم تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتطهير المساقي والمراوي، وتوزيع تقاوي القطن، إلى جانب حصاد نحو 90% من محصول بنجر السكر.

وفي إطار الحملات الرقابية، تم ضبط أكثر من 2360 عبوة مبيدات مخالفة، والمرور على 377 منشأة بيطرية، وتحرير 101 مخالفة، في جهود مكثفة لضبط الأسواق.



كما شهد الأسبوع نشاطا ملحوظا في مجال التعاون العلمي، حيث تم اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية كمركز دولي في أفريقيا، إلى جانب استقبال وفود دولية بمعهد بحوث القطن، وتنفيذ برامج تدريبية وزيارات علمية لتعزيز تبادل الخبرات.