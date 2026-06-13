الزراعة: إنتاج القمح يقترب من 5 ملايين طن والتغيرات المناخية تؤثر على المحاصيل

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الموسم الحالي يُعد عامًا استثنائيًا لمحصول القمح في مصر، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج وصل إلى نحو 4.6 مليون طن، مع توقعات بالوصول إلى 5 ملايين طن خلال الفترة المقبلة.

وأوضح جاد أن مشروعات التوسع الزراعي، وعلى رأسها الدلتا الجديدة وشرق العوينات، تسهم في زيادة الرقعة الزراعية ورفع معدلات إنتاج القمح، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.

وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية، شدد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أنه لا يُسمح باستخدام أي مبيدات أو مواد من شأنها تغيير لون المنتجات الزراعية المصدرة، مؤكدًا أن جميع الصادرات تخضع لرقابة وفحوصات دقيقة لضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة.

تأثيرات المناخ

وأضاف أن التغيرات المناخية قد تتسبب أحيانًا في تغيرات طفيفة في لون بعض المحاصيل الزراعية، إلا أن ذلك لا يؤثر على جودتها أو قيمتها الغذائية، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في متابعة تأثيرات المناخ على الإنتاج الزراعي والحفاظ