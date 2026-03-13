منشورات إسرائيلية فوق بيروت تدعو لمواجهة حزب الله.. والجيش اللبناني يحذر المواطنين

شهدت سماء العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، سقوط آلاف المنشورات الورقية التي ألقتها طائرة إسرائيلية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وتحذيرات أمنية من قبل السلطات اللبنانية.

وأعلن القوات المسلحة اللبنانية أن المنشورات أُلقيت من طائرة إسرائيلية، وتضمنت رسالة من Unit 504، وهي وحدة الاستخبارات البشرية التابعة للجيش الإسرائيلي والمسؤولة عن تجنيد العملاء وجمع المعلومات.

وأوضح الجيش اللبناني أن المنشورات احتوت على رموز QR تقود إلى صفحات على منصتي واتس آب وفيسبوك، داعياً المواطنين إلى عدم مسح هذه الرموز أو الدخول إلى الروابط المرتبطة بها.

وحذّر في بيان رسمي من أن القيام بذلك قد ينطوي على “مخاطر قانونية وأمنية”، إضافة إلى احتمال تعرّض الهواتف المحمولة للاختراق والوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمنشورات التي حملت رسالة موجهة إلى اللبنانيين جاء فيها: “أرضك لك، فلا تدعها تصبح فريسة سهلة لأسلحة حزب الله الإيراني. الوحدة 504 تعمل لضمان مستقبل لبنان وشعبه، انطلاقاً من مبدأ: إذا كان جارك بخير، فأنت بخير.”

وأثارت هذه الرسائل تساؤلات حول أهدافها وتوقيتها، في ظل التوترات الأمنية المستمرة بين إسرائيل و حزب الله على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

من جانبها، لم تؤكد قوات الاحتلال الاسرائيلي مسؤوليتها عن إسقاط المنشورات فوق بيروت. وعند سؤالها من قبل شبكة CNN حول الحادثة، اكتفت بالقول إنها لن تعلّق على الموضوع.

وتشير تقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم أسلوب إسقاط المنشورات الدعائية في مناطق نزاع عدة خلال السنوات الماضية، من بينها قطاع غزة، في إطار ما يُعرف بالحرب النفسية أو الرسائل الموجهة إلى السكان المحليين.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات في الشرق الأوسط، ما يدفع السلطات اللبنانية إلى التحذير من أي محاولات لاستغلال الفضاء الإعلامي أو الرقمي للتأثير على المواطنين أو جمع معلومات أمنية.