منشورات إسرائيلية فوق بيروت تدعو لمواجهة "حزب الله".. والجيش اللبناني يحذر المواطنين

شهدت سماء العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، سقوط آلاف المنشورات الورقية التي ألقتها طائرة إسرائيلية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وتحذيرات أمنية من قبل السلطات اللبنانية.

وأعلن القوات المسلحة اللبنانية أن المنشورات أُلقيت من طائرة إسرائيلية، وتضمنت رسالة من Unit 504، وهي وحدة الاستخبارات البشرية التابعة للجيش الإسرائيلي والمسؤولة عن تجنيد العملاء وجمع المعلومات.

وأوضح الجيش اللبناني أن المنشورات احتوت على رموز QR تقود إلى صفحات على منصتي واتس آب وفيسبوك، داعياً المواطنين إلى عدم مسح هذه الرموز أو الدخول إلى الروابط المرتبطة بها. 

وحذّر في بيان رسمي من أن القيام بذلك قد ينطوي على “مخاطر قانونية وأمنية”، إضافة إلى احتمال تعرّض الهواتف المحمولة للاختراق والوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمنشورات التي حملت رسالة موجهة إلى اللبنانيين جاء فيها: “أرضك لك، فلا تدعها تصبح فريسة سهلة لأسلحة حزب الله الإيراني. الوحدة 504 تعمل لضمان مستقبل لبنان وشعبه، انطلاقاً من مبدأ: إذا كان جارك بخير، فأنت بخير.”

وأثارت هذه الرسائل تساؤلات حول أهدافها وتوقيتها، في ظل التوترات الأمنية المستمرة بين إسرائيل و حزب الله على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

من جانبها، لم تؤكد قوات الاحتلال الاسرائيلي مسؤوليتها عن إسقاط المنشورات فوق بيروت. وعند سؤالها من قبل شبكة CNN حول الحادثة، اكتفت بالقول إنها لن تعلّق على الموضوع.

وتشير تقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم أسلوب إسقاط المنشورات الدعائية في مناطق نزاع عدة خلال السنوات الماضية، من بينها قطاع غزة، في إطار ما يُعرف بالحرب النفسية أو الرسائل الموجهة إلى السكان المحليين.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات في الشرق الأوسط، ما يدفع السلطات اللبنانية إلى التحذير من أي محاولات لاستغلال الفضاء الإعلامي أو الرقمي للتأثير على المواطنين أو جمع معلومات أمنية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

ترشيحاتنا

ترامب

سؤال أثار غضبه .. ترامب ينزعج من حديث السيطرة على الشريان النفطي الإيراني

جنوب لبنان

مواجهة حزب الله بـ QR.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يلقي منشورات في جنوب لبنان

وزير الخارجية و كبير مستشاري الرئيس الأمريكي

وزير الخارجية يجري اتصالا بمستشار ترامب لبحث تطورات الأوضاع في لبنان

5 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتساعد على طرد السموم من الجسم في رمضان.. تعرف عليها

أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم

هل تشرب كمية كافية من الماء؟.. علامات الجفاف عليك الانتباه لها

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

طريقة عمل البيف ستراجانوف.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف

الشرقية تكثف حملات إزالة التعديات في المهد بمختلف المراكز والمدن

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد