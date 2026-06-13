أمير هشام: ممدوح عباس صرف مكافآت مالية للاعبين بعيدًا عن بالزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك صرف مكافآت استثنائية للاعبي الفريق بعد الفوز بالدوري.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: المكافآت المالية تم صرفها للاعبين مباشرة بعيدًا عن إدارة الكرة بالنادي وجون إدوارد المدير الرياضي، وهو ما أغضب الأخير ومعاونيه.

وأضاف: المعلومة المؤكدة لدينا أن اللاعبين حصلوا على مكافآت عن طريق ممدوح عباس، وتم تجاهل جون إدوارد في هذا الأمر تمامًا ولازال هناك انقسام على موقف المدير الرياضي كما ذكرنا مسبقا.

وأكمل: اللاعبين استفسروا عن مكافآت نادي الزمالك أيضًا وتم وعدهم بالحصول عليها أيضا.

وزاد: ممدوح عباس لازال متمسك برأيه في عدم المشاركة في أزمة الغرامات الموقعة على نادي الزمالك لصالح لاعبين ومدربين سابقين، ويكتفي فقط بصرف مكافآت للاعبين أو امكانية المساهمة في ضم لاعبين جدد.