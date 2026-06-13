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أمريكا تضرب بقوة.. رباعية في شباك باراجواي في بداية مشوارها بالمونديال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمريكا تضرب بقوة.. رباعية في شباك باراجواي في بداية مشوارها بالمونديال

منتخب أمريكا
منتخب أمريكا

استهل منتخب الولايات المتحدة مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بأفضل صورة ممكنة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على منتخب باراجواي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب “لوس أنجلوس ستاديوم” ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وقدم المنتخب الأمريكي شوطًا أول مثاليًا فرض خلاله سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، مستفيدًا من الدعم الجماهيري الكبير في المدرجات، لينجح في إنهاء أول 45 دقيقة متقدمًا بثلاثية نظيفة.

وجاء الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة السابعة بعدما حول داميان بوباديلا مدافع باراجواي الكرة إلى شباك فريقه بالخطأ، مانحًا أصحاب الأرض أفضلية مبكرة أربكت حسابات المنافس.

واستمرت المحاولات الأمريكية بحثًا عن تعزيز النتيجة، حيث سجل فلورين بالوجون هدفًا في الدقيقة 28 قبل أن يتدخل حكم الفيديو ويلغيه بداعي التسلل، لكن المهاجم الأمريكي عاد سريعًا ليترجم تفوق فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 31 بعد تمريرة مميزة من كريستيان بوليسيتش.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، عاد بالوجون ليؤكد تألقه بإحراز الهدف الثالث للولايات المتحدة والثاني له شخصيًا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني حاول منتخب باراجواي العودة إلى المباراة، ونجح في تقليص الفارق عند الدقيقة 73 عبر ماوريسيو الذي استغل ارتباكًا داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الشباك الأمريكية.

ورغم محاولات باراجواي للضغط في الدقائق الأخيرة، تمكن المنتخب الأمريكي من توجيه الضربة القاضية في الوقت بدل الضائع، بعدما سجل رايان الهدف الرابع في الدقيقة 97، ليؤكد تفوق أصحاب الأرض ويحسم المباراة بشكل نهائي.

وبهذا الانتصار، حصد المنتخب الأمريكي أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة الرابعة، ليتصدر الترتيب مؤقتًا، بينما بقي منتخب باراجواي دون رصيد بعد بداية مخيبة للآمال.

ويمنح هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة لكتيبة المدرب ماوريسيو بوكيتينو قبل المواجهات المقبلة، خاصة بعد الأداء الهجومي المميز الذي قدمه الفريق بقيادة بوليسيتش وبالوجون.

أمريكا كأس العالم كأس العالم 2026 باراجواي المنتخب الأمريكي

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