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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تطبيق Waze يطلق ميزة إظهار إشارات المرور على مسار القيادة لعام 2026

Waze
Waze
احمد الشريف

أطلق تطبيق الملاحة الشهير "Waze" التابع لشركة جوجل ميزة برمجية فائقة الأهمية تستهدف ترقية تجربة القيادة اليومية ومساعدة السائقين على تخطيط رحلاتهم بدقة متناهية.

 وأكد تقرير فني نشره موقع "9to5Google" العالمي، أن التطبيق بدأ رسمياً في دمج وعرض مواقع إشارات المرور (Traffic Lights) مباشرة على طول مسارات القيادة المحددة، في خطوة تحديثية واسعة النطاق تهدف إلى تقليل حوادث التوقف المفاجئ وضمان انسيابية الحركة المرورية.

طرح تدريجي للميزة برمجياً لضمان استقرار الخرائط الرقمية

تستهدف جوجل من خلال الطرح الهادئ للميزة الجديدة الحفاظ على دقة تدفق البيانات الجغرافية دون إحداث ارتباك في الخرائط.

وأوضح التقرير الفني لعام 2026 أن الخاصية المحدثة تظهر حالياً بنسب توزيع متفاوتة لدى بعض مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم، حيث حرص المطورون على تسييل التحديث تدريجياً للتأكد من ربط مواقع الإشارات هندسياً وفنياً مع البنية التحتية لكل مدينة، وضمان استجابة التطبيق اللحظية بنسبة كفاءة بلغت 100%.

أتمتة التنبيهات الاستباقية لتسهيل التنقل وسط الكثافات المرورية

تمنح المنصة السائقين قدرات استباقية ممتازة لتفادي الاختناقات عند التقاطعات الرئيسية داخل المدن.

وحرص مصممو الأكواد في "Waze" على أتمتة خوارزميات رصد المسارات، بحيث يقوم التطبيق بإرسال تنبيهات بصرية ونحيفة على الشاشة توضح عدد الإشارات القادمة في طريق المستخدم.

مما يتيح لقائد المركبة تعديل سرعته مسبقاً، ويحمي عتاد المكابح ويقلل كيميائياً وفنياً من معدلات استهلاك الوقود الناتجة عن التوقف والتشغيل المتكرر.

حلول ممتازة وموفرة للوقت يترقبها ملايين السائقين في مصر

تفتح هذه الإضافة الملاحة الجديدة آفاقاً استهلاكية وتسويقية بالغة الأهمية يترقبها قطاع النقل الذكي وقائدو السيارات في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء تقنية المعلومات محلياً أن دمج إشارات المرور داخل تطبيق "Waze" سيمثل انفراجة تشغيلية ممتازة للمواطن المصري وسط شوارع القاهرة والجيزة المزدحمة، حيث تسهم الخاصية في اختصار الوقت الضائع، وتوفر لعاملي منصات التوصيل والعمل الحر أداة رقمية مجانية وموثوقة لتفادي المخالفات المرورية واختيار المسارات الأسرع بأقل مجهود.

يبرهن الكشف الرسمي عن ميزات "Waze" المحدثة على أن صدارة تطبيقات الملاحة لعام 2026 باتت ترتكز حول مدى عمق دمج التفاصيل الدقيقة لبيئات الطرق الحقيقية.

ومع اكتمال تعميم التحديث عبر الخوادم السحابية، يستعد قطاع الأنظمة الجغرافية لمنعطف تشغيلي مستدام يؤكد أن الابتكار البرمجي المستمر والتكامل مع متطلبات السلامة البشرية هما خط الدفاع الأول لصيانة ولاء المستهلكين عالمياً.

Waze Traffic Lights جوجل

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