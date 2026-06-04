أخبار التكنولوجيا.. بتصميم مذهل وبطارية تدوم لساعات.. إليك أحدث هواتف موتورولا.. وتطبيق جديد من جوجل يحول بياناتك إلى قصص كارتون

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بتصميم مذهل وبطارية تدوم لساعات .. إليك أهم مواصفات هاتف موتورولا إيدج

أعلنت موتورولا رسميًا عن إصدار 2026 من هاتفها الذكي Edge المخصص لسوق أمريكا الشمالية. يتميز الجهاز بمزيج من المواصفات التقنية المتميزة والمتانة المحسّنة، مما يجعله منافسًا قويًا في فئة الهواتف الذكية متوسطة المدى شديدة التنافسية.

Dreambeans | تطبيق جديد من جوجل يحول بياناتك إلى قصص كارتون الخميس 04/



أطلق فريق مختبرات جوجل، التابع لعملاق التكنولوجيا والمتخصص في تصميم المنتجات التجريبية، تطبيقًا جديدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لأنظمة iOS وAndroid، والذي سيضفي حيوية على حياتك بشكل حرفي.

خدعة «وضع الطيران» أثناء الشحن .. هل تسرع عملية الشحن؟

سؤال شائع بين مستخدمي الهواتف الذكية الذين يسعون إلى محاولة تقليل وقت الشحن وزيادة عمر البطارية هل يُسرّع وضع الطيران عملية الشحن؟

فمع تزايد الاعتماد على الأجهزة المحمولة، قد أصبحت الحاجة إلى اللجوء إلى العديد من الحلول العملية مثل وضع الطيران يعد ضرورة ملحة. ولكن هل يُساعد هذا الوضع فعلاً في زيادة سرعة شحن الهاتف والحفاظ على طاقة البطارية؟

تسريب صادم.. حجم بطارية آيفون 18 برو يختلف حسب بلدك

أشارت العديد من التسريبات إلى سعة بطارية هاتف آيفون 18 برو القادم من آبل، وتشير الأرقام إلى زيادة طفيفة فقط مقارنة بهاتف آيفون 17 برو.

بحسب المسرب الشهير "ديجيتال تشات ستيشن" على موقع ويبو ، تختبر آبل هاتف آيفون 18 برو ببطاريات ذات سعات مختلفة للنسختين الصينية والأمريكية، على غرار طرازات آيفون 17 برو من العام الماضي