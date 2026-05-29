قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير بالقرش .. لو شاكك قدم تظلم من خصم رصيد عداد الكهرباء
"مش بنظلم حد".. 8 تصريحات نارية لـ العميد بعد ودية روسيا
المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة يحقق تميزًا علميًا في مؤتمر الجمعية الأوروبية لطب الأورام ببرلين
النعناع والبخور... تخلصي من رائحة الاضاحي في المنزل بخطوات بسيطة
سنن وآداب ينبغي فعلها عند زيارة المسجد النبوي الشريف..تعرف عليها
إحباط محاولة تفجير قطار ركاب في نوفوروسيسك جنوب روسيا
زيكو إستثنائي والأناكوندا مظلوم.. ماذا قال نجوم الكرة عن ودية مصر وروسيا؟
طوارئ على مدار الساعة.. وزير الري يتابع مناسيب المصارف وجاهزية محطات الرفع في العيد
بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026
أخبار التكنولوجيا | شاومي تطلق سلسلة Xiaomi 17T بمواصفات نارية.. كافيار تفاجئ الجميع بهاتف ترامب الفاخر
أنشطة فنية وترفيهية بدور رعاية كبار السن احتفالا بعيد الأضحى المبارك
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في أيام العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاشة فائقة وكاميرات احترافية.. Motorola Edge 70 Pro+ يشعل المنافسة في الفئة الرائدة

Motorola Edge 70 Pro+
Motorola Edge 70 Pro+
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة موتورولا Motorola، رسميا عن المواصفات الكاملة لهاتفها المرتقب Motorola Edge 70 Pro+، وذلك بعد ظهوره مؤخرا على منصة للتجارة في الهند، وقبل موعد إطلاقه الرسمي. 

وأدرجت موتورولا الهاتف على موقعها الرسمي في الهند، مستعرضة التصميم النهائي وخيارات الألوان إلى جانب المواصفات التقنية الكاملة.

مواصفات Motorola Edge 70 Pro+

يأتي هاتف موتورولا Motorola Edge 70 Pro+، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED بقياس 6.8 بوصة بدقة 2772×1272 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز ودعم HDR10+، إضافة إلى سطوع فائق يبلغ 5200 شمعة. 

كما تدعم الشاشة ألوان Pantone المعتمدة وتقنية Water Touch، إلى جانب حصولها على شهادات SGS لتقليل الضوء الأزرق وتشويش الحركة.

ويعمل هاتف Motorola Edge 70 Pro+، بمعالج ميدياتك Dimensity 8500 Extreme، مدعوما بذاكرة من نوع LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية من نوعه UFS 4.1 تبلغ 256 جيجابايت. 

هاتف Motorola Edge 70 Pro+

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 16، مع وعد من موتورولا بتوفير ثلاثة أعوام من تحديثات النظام وخمسة أعوام من التحديثات الأمنية.

وفي جانب التصوير، يضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، تتصدرها كاميرا رئيسية تعتمد على مستشعر Sony LYTIA 710 مع دعم التثبيت البصري OIS. 

كما تضم المنظومة كاميرا فائقة الاتساع وماكرو، إلى جانب عدسة بيريسكوب للتقريب البصري حتى 3.5x ودعم Super Zoom حتى 50x، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي.

ويدعم هاتف Motorola Edge 70 Pro+، تصوير الفيديو بدقة 4K HDR10+ بمعدل 60 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى التصوير البطيء حتى 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية.

ويحتوي Edge 70 Pro+ على بطارية سيليكون-كربون ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 90 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، إلى جانب الشحن العكسي اللاسلكي والسلكي.

وعلى صعيد الاتصال، يدعم الهاتف تقنيات اتصال متطورة تشمل شبكة Wi-Fi 6E وتقنية Bluetooth 5.4 والاتصال قريب المدي NFC ومنفذ شحن USB-C.

كما زودته موتورولا بتقنيات ThinkShield الأمنية، ومستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، وميزة فتح القفل بالوجه، وسماعات ستيريو مدعومة بتقنية Dolby Atmos، إضافة إلى مقاومة الماء والغبار بمعياري IP68 وIP69، وشهادة MIL-STD-810H لمقاومة الصدمات.

ويأتي الهاتف بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 7i في الواجهة الأمامية، بينما تتوفر الجهة الخلفية بخامات مستوحاة من الخشب والحرير والنسيج، كما سيتوفر بألوان تشمل الأخضر، والأحمر، والبني الخشبي.

ورغم البطارية الكبيرة، يحافظ الهاتف على تصميم نحيف بسماكة تتراوح بين 7.19 و7.34 ملم، مع وزن يبلغ 190 جراما فقط.

ومن المتوقع أن يطرح الهاتف بسعر حوالي 520 دولارا، ليصبح بذلك أغلى هواتف سلسلة Edge 70 حتى الآن، خاصة مع التحسينات الكبيرة التي تشمل كاميرا بيريسكوب، ودعم الشحن اللاسلكي، والتشطيبات الفاخرة الجديدة.

Motorola Edge 70 Pro موتورولا هواتف مواصفات Edge 70 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

خدمة كاش اواي

4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت

ارشيفيه

من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

الزمالك

ناقد رياضي يعلن مفاجأة بشأن قضايا الزمالك: 18 إيقاف قيد كما هي

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

حسام حسن

اعتبروني مدرب أجنبي.. حسام حسن يكشف سبب استبعاد مصطفى محمد من المنتخب

الحاج محمود

كان يحلم بالزيارة.. وفاة حاج مصري بعد الوقوف بعرفات وأثناء رمي الجمرات

ترشيحاتنا

وزارة الصحة

الصحة : الاستثمار في العنصر البشري يُعد ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية

الحدائق

"الزراعة" تعلن استقبال حدائق الحيوان الاقليمية والأسماك 38 ألف زائر في أول وثاني أيام عيد الأضحى

حج الجمعيات

حجاج الجمعيات الأهلية يواصلون رمي الجمرات

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد