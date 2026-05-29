شاشة فائقة وكاميرات احترافية.. Motorola Edge 70 Pro+ يشعل المنافسة في الفئة الرائدة

كشفت شركة موتورولا Motorola، رسميا عن المواصفات الكاملة لهاتفها المرتقب Motorola Edge 70 Pro+، وذلك بعد ظهوره مؤخرا على منصة للتجارة في الهند، وقبل موعد إطلاقه الرسمي.

وأدرجت موتورولا الهاتف على موقعها الرسمي في الهند، مستعرضة التصميم النهائي وخيارات الألوان إلى جانب المواصفات التقنية الكاملة.

مواصفات Motorola Edge 70 Pro+

يأتي هاتف موتورولا Motorola Edge 70 Pro+، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED بقياس 6.8 بوصة بدقة 2772×1272 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز ودعم HDR10+، إضافة إلى سطوع فائق يبلغ 5200 شمعة.

كما تدعم الشاشة ألوان Pantone المعتمدة وتقنية Water Touch، إلى جانب حصولها على شهادات SGS لتقليل الضوء الأزرق وتشويش الحركة.

ويعمل هاتف Motorola Edge 70 Pro+، بمعالج ميدياتك Dimensity 8500 Extreme، مدعوما بذاكرة من نوع LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية من نوعه UFS 4.1 تبلغ 256 جيجابايت.

هاتف Motorola Edge 70 Pro+

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 16، مع وعد من موتورولا بتوفير ثلاثة أعوام من تحديثات النظام وخمسة أعوام من التحديثات الأمنية.

وفي جانب التصوير، يضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، تتصدرها كاميرا رئيسية تعتمد على مستشعر Sony LYTIA 710 مع دعم التثبيت البصري OIS.

كما تضم المنظومة كاميرا فائقة الاتساع وماكرو، إلى جانب عدسة بيريسكوب للتقريب البصري حتى 3.5x ودعم Super Zoom حتى 50x، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي.

ويدعم هاتف Motorola Edge 70 Pro+، تصوير الفيديو بدقة 4K HDR10+ بمعدل 60 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى التصوير البطيء حتى 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية.

ويحتوي Edge 70 Pro+ على بطارية سيليكون-كربون ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 90 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، إلى جانب الشحن العكسي اللاسلكي والسلكي.

وعلى صعيد الاتصال، يدعم الهاتف تقنيات اتصال متطورة تشمل شبكة Wi-Fi 6E وتقنية Bluetooth 5.4 والاتصال قريب المدي NFC ومنفذ شحن USB-C.

كما زودته موتورولا بتقنيات ThinkShield الأمنية، ومستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، وميزة فتح القفل بالوجه، وسماعات ستيريو مدعومة بتقنية Dolby Atmos، إضافة إلى مقاومة الماء والغبار بمعياري IP68 وIP69، وشهادة MIL-STD-810H لمقاومة الصدمات.

ويأتي الهاتف بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 7i في الواجهة الأمامية، بينما تتوفر الجهة الخلفية بخامات مستوحاة من الخشب والحرير والنسيج، كما سيتوفر بألوان تشمل الأخضر، والأحمر، والبني الخشبي.

ورغم البطارية الكبيرة، يحافظ الهاتف على تصميم نحيف بسماكة تتراوح بين 7.19 و7.34 ملم، مع وزن يبلغ 190 جراما فقط.

ومن المتوقع أن يطرح الهاتف بسعر حوالي 520 دولارا، ليصبح بذلك أغلى هواتف سلسلة Edge 70 حتى الآن، خاصة مع التحسينات الكبيرة التي تشمل كاميرا بيريسكوب، ودعم الشحن اللاسلكي، والتشطيبات الفاخرة الجديدة.