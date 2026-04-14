قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موتورولا تطلق Edge 70 Fusion بكاميرا ثورية وبطارية 7000 مللي أمبير

هواتف Edge 70
هواتف Edge 70
لمياء الياسين

تستعد شركة موتورولا لتوسيع تشكيلة هواتف Edge 70 بإطلاق هاتف Edge 70 Pro الجديد ، وقد بدأت تظهر بعض التفاصيل الأولية من خلال الإعلانات التشويقية والتسريبات الرسمية. وتؤكد صفحة تشويقية على موقع Flipkart أن هذا الهاتف الذكي المتميز متوسط ​​المدى سيُطرح قريبًا، مع العلم أنه لم يُعلن عن تاريخ إطلاق محدد.
كشف تسريب جديد من موقع Ytechb عن صور عالية الدقة لهاتف Edge 70 Pro بألوان وتشطيبات متعددة كما تُظهر الصور التشويقية التي نشرتها موتورولا نسخًا باللون الأزرق والأخضر والرمادي الفاتح بتشطيب رخامي، مما يشير إلى أن توفرها قد يختلف باختلاف المناطق. يتميز الإصدار الأزرق بنسيج قماشي مانع للانزلاق، بينما يتميز الإصدار البني بلوحة خلفية مستوحاة من الخشب.

موتورولا إيدج 70 برو


موتورولا إيدج 70 برو
 

يتميز التصميم بشاشة منحنية تغطي الجانبين، مع إطار رفيع ومسطح. في الخلف، توجد وحدة كاميرا مربعة تضم ثلاث عدسات. تشمل الكاميرا عدسة فائقة الاتساع ببعد بؤري مكافئ 12 مم (مكافئ للإطار الكامل)، وعدسة تقريب بصري 3.5x مع تثبيت بصري للصورة. يستخدم مستشعر واحد على الأقل في النظام تقنية Lytia من سوني، مما يشير إلى التركيز على تحسين جودة الصور.

تشير بيانات الاعتماد إلى بطارية بسعة 6500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 90 واط عبر منفذ USB-C. لم يتم تأكيد المواصفات الأخرى بعد، ولكن من المتوقع إطلاق الجهاز قبل نهاية شهر أبريل.


تتفق التغطية السابقة مع هذه التفاصيل. وكانت موتورولا قد شوّقت للجهاز بشعار "اغتنم الليل"، مُبرزةً التصوير في الإضاءة المنخفضة كميزة رئيسية. كما أشارت التسريبات إلى ألوان نهائية مثل الأخضر  والأبيض، والأزرق ذي الملمس القماشي، بالإضافة إلى شاشة منحنية ونظام كاميرا ثلاثية.

تشير تقارير إضافية إلى ميزات مثل الشحن اللاسلكي، وواي فاي 6E، وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC). من المتوقع أن ينضم هاتف Edge 70 Pro إلى تشكيلة أوسع تضم هاتفي Edge 70 وEdge 70 Fusion، مما يجعله خيارًا أكثر ثراءً بالميزات ضمن هذه السلسلة.

هاتف Edge 70 Pro موتورولا جودة الصور كاميرا ثلاثية شركة موتورولا هواتف Edge 70

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

