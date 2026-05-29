ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى يضم (عنصرين جنائيين) بالإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة الظاهر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وضُبط بحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش – بعض الأجهزة والأسلاك الكهربائية ) وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات سرقة محلات خردة كائنة بنطاق محافظة القاهرة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.