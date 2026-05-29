سوهاج تُسجل صفر مخالفات في ملف حماية الأراضي والتعديات خلال عيد الأضحى

أعلنت محافظة سوهاج عن نجاح الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية في تحقيق "صفر مخالفات" بشأن التعديات على الرقعة الزراعية وحرم نهر النيل وأملاك الدولة، منذ بداية عيد الأضحى المبارك وحتى اليوم، نتاجًا للمتابعة الميدانية الدقيقة واليقظة التامة لغرف العمليات بالمراكز والقرى.

وصرح اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بأن هذا الانضباط الكامل جاء تطبيقًا لخطط المحافظة الاستباقية التي تم اعتمادها قبل حلول العيد.

وأكد المحافظ أن حماية أملاك الدولة و مقدرات المواطنين هي "أمن قومي" و خط أحمر لا يمكن التهاون فيه تحت أي ظرف من الظروف.

ومن ناحية أخرى أشار التقرير الميداني لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ و السلامة العامة بالمحافظة إلى أن حملات الرصد والمتابعة استعانت برصد المتغيرات المكانية والمرور الدوري.

مما ساهم في رصد وإيقاف بعض محاولات التشوين أو البناء البسيطة بمحيط الأراضي الزراعية والتعامل معها قبل تفاقمها.

واختتم محافظ سوهاج تصريحاته بتقديم الشكر والتقدير لرجال الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية الذين واصلوا العمل ليلاً ونهاراً خلال فترة العيد لضمان فرض هيبة القانون وحماية أصول الدولة للأجيال القادمة.