محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر

أدى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، واللواء الدكتور حسن عبد العزيز عبدالله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر، وذلك بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة.

كما شارك في أداء الصلاة كلا من العميد أ.ح وائل أبو القاسم المستشار العسكري، والدكتور عبد المجيد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الأزهر والأوقاف، وأهالي مدينة سوهاج.

صلاة عيد الأضحى المبارك بسوهاج

وفي خطبته، تناول وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أهمية اغتنام المناسبات والأعياد في نشر مفاهيم الترابط والتكافل والمحبة، وكذلك أهمية صلة الأرحام في هذه الأيام المباركة، لتقوية أواصر المحبة والسلام بين أفراد المجتمع.

كما شدد على ضرورة نشر قيم التسامح والسلام التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف.

وقد تبادل محافظ سوهاج التهاني مع المواطنين الذين توافدوا لأداء الصلاة، معبراً عن خالص تهانيه لكافة أبناء المحافظة وللشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات.