للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.. محافظ سوهاج يستقبل الأساقفة والمطارنة

استقبل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، أصحاب النيافة الأساقفة والمطارنة، لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أن روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن تمثل دعامة أساسية للاستقرار ودفع جهود التنمية، وأن سوهاج ستظل نموذجًا للتلاحم الوطني بين جميع أطياف المجتمع.

وأشار إلى أهمية تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

ومن جانبهم، أعرب أصحاب النيافة عن خالص تهانيهم وتمنياتهم للسيد المحافظ وأهالي وأبناء المحافظة، مؤكدين دعمهم الكامل لكل ما من شأنه خدمة المواطن السوهاجي، وتعزيز مسيرة العمل الوطني.