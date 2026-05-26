50 عجلًا في أول أيام العيد.. سوهاج تبدأ تجهيز لحوم الأضاحي للأسر الأكثر احتياجًا

مع الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، تبدأ محافظة سوهاج تنفيذ خطة موسعة لتجهيز وتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية، في مشهد يتكرر كل عام بالتزامن مع أجواء العيد، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال الذبح عقب أداء صلاة عيد الأضحى مباشرة داخل مجزري سوهاج العمومي وطما، من خلال ذبح 50 عجلًا بلديًا تحت إشراف بيطري كامل، مع الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية لضمان سلامة اللحوم قبل توزيعها على المستحقين بمختلف مراكز المحافظة.

توزيع 50 عجلًا للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

وتشهد المجازر حالة من الجاهزية والاستعداد لاستقبال الأضاحي وتجهيز اللحوم فور الذبح، تمهيدًا لتوزيعها بشكل مباشر وطازج على الأسر غير القادرة والأرامل والأيتام ومحدودي الدخل، خاصة داخل القرى والنجوع البعيدة التي تحظى بأولوية في خطط الدعم المجتمعي خلال موسم العيد.

وأكدت الجهات القائمة على الحملة أن أعمال الذبح والتوزيع ستتواصل طوال أيام التشريق، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، من خلال قوائم وقواعد بيانات تم إعدادها مسبقًا لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأهالي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تعيش فيه شوارع سوهاج أجواء عيد الأضحى، حيث تتزامن الاستعدادات الدينية والاجتماعية والخيرية في مختلف المراكز والقرى، وسط اهتمام كبير بتوفير الدعم للأسر البسيطة وإدخال أجواء البهجة عليهم خلال أيام العيد.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تجهيز كميات اللحوم الأولى خلال الساعات التالية للذبح مباشرة، على أن تبدأ عمليات التوزيع تباعًا داخل مختلف أنحاء المحافظة، وسط متابعة مستمرة لضمان انتظام العمل ووصول اللحوم إلى مستحقيها بشكل سريع ومنظم.