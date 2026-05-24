استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.. محافظ سوهاج يتابع سير العمل بمحطة مياه غرب

تفقد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه كمال سليمان نائب المحافظ، انتظام سير العمل داخل محطة مياه سوهاج غرب المرشحة بمدينة سوهاج، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومتابعة جاهزية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وتابع المحافظ خلال زيارته للمحطة، المشروعات الخدمية والاستثمارية بها، واطمئن على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى جاهزية معدات الطوارئ والأزمات للتعامل مع أية أعطال قد تحدث خلال أيام العيد المبارك.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وأكد محافظ سوهاج خلال الزيارة على ضرورة الاستعداد الكامل لمرفق مياه الشرب والصرف الصحى خلال إجازة عيد الأضحى لتلبية احتياجات المواطنين، ومجابهة أية طوارئ لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة

وتفقد المحافظ أقسام وورش المحطة المختلفة، واصطفاف السيارات والمعدات التى يتم الدفع بها للتعامل مع الأعطال، واطمأن على جاهزية المعدات للتعامل مع أية طوارئ خلال أيام العيد، بالاضافة الى تفقد المحطة التي تبلغ طاقتها التصميمية 45 ألف متر مكعب لكل يوم الحاصلة على الشهادة الفنية المستدامة TSM.

وعلى هامش الزيارة، تفقد المحافظ مواقع استثمار الأصول بمقر محطة مياه سوهاج غرب، حيث تم طرح 29 موقع بمختلف مواقع الشركة بعائد استثمارى 1.6 مليار جنيه، وتكلفة انشائية تقدر بقيمة 471 مليون جنيه، هذا بالإضافة الى تحقيق وفر مالي من تكاليف التشغيل بقيمة 305 ملايين جنيه.

كما تم تفقد مقر الطوارئ والأزمات المطور الجاري الانتهاء منه، ومقر مشروع تأهيل وتوسعة المحطة، والذى يتمثل فى إعادة تأهيل المحطة القديمة بطاقة 100 لتر لكل ثانية، ومأخذ المحطة والمروقات والمرشحات وعنبر طلمبات المياه المرشحة .



كما كرم " راشد " عشرة فرق فائزة بالمراكز الأولى بمنافسات السلامة والصحة المهنية، والتى شارك بها 1582 فريق باجمالى 3581 متسابق، بهدف تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل حفاظا على حياتهم من مخاطر العمل.

من جانبه أكد رئيس مياه سوهاج أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الشركة استعدت من خلال تواجد رؤساء قطاعات على مدار 24 ساعة، واستمرار عمل مديري محطات المياه السطحية، ومحطات معالجة الصرف الصحي، ومديرى المعامل والعاملين بالنوبتجيات، والخط الساخن 125، وتوفير سيارات مياه شرب نقية، وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة، واستمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة الأعطال الطارئة وحلها فورا.

وأشار إلى أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال عدة وسائل تتمثل فى الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب، او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكذلك موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.