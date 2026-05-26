القادمون من الخلف.. حكاية أندية استعادت لقب الدوري بعد غياب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

القومي للبحوث يحذر من الإفراط الغذائي للحماية من أمراض القلب واضطرابات الهضم

عيد الاضحى

 قالت الدكتورة نهاد حسن احمد عبد المحسن، أستاذ التغذية التطبيقية بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، معهد الصناعات الغذائية والتغذية، يُعد عيد الأضحى المبارك من المناسبات الدينية التي ترتبط بعادات غذائية مميزة، حيث يزداد استهلاك اللحوم الحمراء ومشتقاتها بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من القيمة الغذائية العالية للحوم، إلا أن الإفراط في تناولها أو إعدادها بطرق غير صحية قد يؤدي إلى مشكلات صحية، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي وارتفاع مستويات الدهون في الدم. لذلك، تبرز أهمية إتباع نمط غذائي صحي ومتوازن خلال هذه الفترة.
وتُعتبر اللحوم الحمراء مصدرًا غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل:

البروتين عالي الجودة الضروري لبناء العضلات وتجديد الخلايا الحديد، الذي يساهم في الوقاية من الأنيميا
والزنك، الداعم لجهاز المناعة
وفيتامين B12، المهم لصحة الجهاز العصبي

ومع ذلك، تحتوي اللحوم أيضًا على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة، خاصة في الأجزاء الدهنية، مما يستدعي الاعتدال في تناولها.

كما إن الإفراط في تناول اللحوم خلال العيد قد يؤدي إلى:

عسر الهضم والانتفاخ
ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم
زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب
زيادة الوزن نتيجة السعرات الحرارية المرتفعة

والطهي بطرق غير صحية، مثل القلي أو الشواء المفرط، قد يؤدي إلى تكوّن مركبات ضارة.

لذلك وجب عرض بعض الأسس والنصائح الغذائية الصحية والمتوازنة خلال العيد

1- الاعتدال في تناول اللحوم
ينصح بتناول كميات معتدلة من اللحوم في الوجبة مع تجنب الإفراط.
2- اختيار طرق الطهي الصحية
مثل الشواء المعتدل بدون حرق
و السلق أو الطهي بالبخار
مع تقليل استخدام الدهون والزيوت
3- الحرص على التوازن الغذائي فى الوجبة
يجب أن تحتوي الوجبة على:

الخضروات الطازجة (مثل سلطات الخضراء 
والنشويات  مثل الأرز أو الخبز البلدي
والفاكهة كمصدر للفيتامينات والألياف

4- شرب الماء بكميات كافية
يساعد الماء على تحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالانتفاخ.

5- تقليل المتناول من الدهون 
يفضل تجنب تناول الدهون الظاهرة
ودهون الأحشاء (مثل الكبده 
والممبار...) بكثرة، لاحتوائها على نسب عالية من الدهون والكولسترول.

6- الاهتمام بالنشاط البدني خلال العيد 
حيث يساهم النشاط البدني في:
تحسين عملية الهضم
حرق السعرات الحرارية الزائدة
الحفاظ على وزن صحي
كما ينصح بممارسة المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا خلال أيام العيد.

هناك بعض الفئات عرضه لمخاطر الإكثار من تناول اللحوم والدهون خلال العيد وهى الأكثر احتياجًا للحذر منهم 
مرضى القلب
مرضى السكري
مرضى ارتفاع ضغط الدم
كبار السن
يجب على هذه الفئات الالتزام بنظام غذائي أكثر دقة واستشارة الطبيب عند الحاجة.

ويمثل عيد الأضحى فرصة للاحتفال والتواصل الاجتماعي، لكنه لا يجب أن يكون سببًا في الإضرار بالصحة. 
وأخيرا إن إتباع نظام غذائي متوازن، قائم على الاعتدال والتنوع، مع ممارسة النشاط البدني، يضمن الاستمتاع بأجواء العيد دون التعرض لمشكلات صحية.

