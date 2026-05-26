قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيش فلوس في الـ ATM.. شكاوى المواطنين تتصاعد ورئيس البنك الأهلي يرد
"إللي مش قادر يروح الحكومي".. الأطباء: لجوء المواطنين والطبيب للقطاع الخاص "ليس رفاهية"
عودة للتراجع من جديد.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين في وقفة عيد الأضحى
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الأضحى
الرئيس السيسي لملك البحرين: نثمن تهنئتكم بالعيد ونتمنى دوام الأمن والاستقرار للشعب الشقيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة
وسط أجواء شديدة الحرارة.. توزيع مظلات وأكياس ثلج على حجاج عرفات
منتخب روسيا.. تعرف على منافس مصر في بروفة قوية قبل السفر للمونديال
فى أجواء روحانية بعرفات.. حجاج القرعة: الدولة وفرت لنا رحلة حج استثنائية
الإسعاف والطوارئ: شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف سيارة مدنية بغزة
تسلل مسيرة أطلقها حزب الله.. صفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات إسرائيلية
إحتفال وهمي.. واقعة طريفة في تتويج ريفيرز يونايتد النيجيري بلقب الدوري|صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«ميال» و«شوقنا».. أغاني عمرو دياب في الثمانينات تتصدر التريند بين الأجيال الجديدة

عمرو دياب
عمرو دياب
أحمد إبراهيم

شهدت أغاني الثمانينيات والتسعينيات للفنان عمرو دياب عودة قوية وانتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا بين أجيال Gen Z وAlpha، رغم أنهم لم يعاصروا فترة صدور هذه الأعمال.

ومن أبرز الأغاني التي تصدّرت هذا المشهد، أغنية «ميال» التي طُرحت عام 1988، من كلمات الشاعر مجدي النجار، وألحان حجاج عبد الرحمن، وتوزيع الموسيقار فتحي سلامة.

وقد تحولت الأغنية مؤخرًا إلى ظاهرة جماهيرية على مواقع التواصل، حيث يتداولها الشباب والأطفال بكثافة وكأنها إصدار حديث، كما أصبحت أساسًا لرقصات وتحديات واسعة الانتشار، أعادت الأغنية إلى واجهة المشهد الفني من جديد.

اغاني عمرو دياب

ولم تكن «ميال» وحدها في هذه العودة، بل رافقتها مجموعة من أبرز أغاني عمرو دياب في أواخر الثمانينيات وبدايات التسعينيات، من بينها «شوقنا» الصادرة عام 1989، من كلمات رضا أمين، وألحان خليل مصطفى، وتوزيع حميد الشاعري، إلى جانب «الماضي» من ألبوم «أيامنا» عام 1992 كلمات مجدي النجار، ألحان حجاج عبد الرحمن، توزيع حميد الشاعري، و«كان عندك حق» من ألبوم «يا عمرنا» عام 1993 كلمات مدحت العدل، ألحان رياض الهمشري، توزيع طارق مدكور ومحمد عرام، وهي أعمال شهدت بدورها انتشارًا ملحوظًا بين الأجيال الجديدة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ولا تُعد هذه الموجة الأولى لعودة أغاني عمرو دياب القديمة إلى دائرة الاهتمام الجماهيري، بل أصبحت ظاهرة متكررة في مسيرته الفنية، بعدما حققت أعمال مثل «وغلاوتك»، و«خليك معايا»، و«إيه بس اللي رماك» انتشارًا متجددًا خلال السنوات الماضية، ووصلت إلى جمهور جديد لم يعاصر زمن طرحها الأصلي.

وتعكس هذه الظاهرة قدرة أغاني عمرو دياب على تجاوز حدود الزمن، والحفاظ على حضورها وتأثيرها عبر الأجيال المختلفة، إذ تواصل الأجيال الأصغر اكتشاف هذا الإرث الموسيقي والتفاعل معه، بما يؤكد أن بعض الأعمال الفنية تمتلك قابلية نادرة للتجدد والاستمرار مهما تغيّرت الأزمنة.

عمرو دياب الفنان عمرو دياب أعمال عمرو دياب أغانى عمرو دياب حفل عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

الدعاء يوم عرفة

متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي؟.. الآن ويستجاب في 7 أوقات

الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء النبي يوم عرفة .. 40 كلمة جامعة للخيرات رددها الرسول لا تتركها حتى المغرب

جبل عرفات

قصة جبل عرفات ولماذا يقف عليه الحجاج وسبب تسميته بهذا الاسم؟ معلومات تهمك

احمد عز والسقا

مدحت العدل يناشد أحمد عز والسقا: أنتم فين من دعم الزمالك؟

ترشيحاتنا

لقاء وزير البترول مع الكوادر الشابة

وزير البترول يؤكد أهمية الارتقاء بمكانة مصر في المؤشرات العالمية للاستثمار التعديني

أسعار الأسماك اليوم

تراجع أسعار الأسماك في الأسواق اليوم تزامناً مع بداية عيد الأضحى

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

«الرقابة المالية» و«الرعاية الصحية» يبحثان بناء شراكة لتطوير خدمات التأمين الشامل

بالصور

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

علامات فساد اللحمة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد