ريم العدل: فيلم أسد كان تحديا كبيرا وجهزنا أزياءً لـ 3000 شخص

أكدت مصممة الملابس ريم العدل أنها كانت مرتبطة بحقبة معينة وهي القرن التاسع عشر في فيلم أسد، وهي من أصعب الحقب التي عملت عليها، مشيرة إلى أنها عملت مسبقاً على نفس المرحلة الزمنية في مسلسل آخر، ولكن في فيلم “أسد” الأجواء كانت مختلفة.

وقالت ريم: “بالنسبة لي كانت فكرة سوق النخاسة جديدة علي، وحقبة القرن التاسع عشر لم يكن لها مصادر كثيرة، كلها صور مستشرقين وهي رؤيتهم لما شاهدوه، لذلك حاولت أن أستشف منها التفاصيل وأكون رؤية بصرية للأزياء، وحاولت أن تكون الأقمشة غير معالجة، وتبدو الألوان طبيعية دون صبغات، والأزياء تبدو مستعملة”.

وأضافت: “أي مرحلة مرت في الفيلم لها أزياء معينة، فشخصية أسد له أطقم مختلفة وأيضا بقية الشخصيات نفس الشيء، فحاولت التوفيق في هذه المراحل المختلفة، أما شخصية يكن فهو متمدن عن باقي الشخصيات، ويمثل الطبقة الحاكمة، ومصر في ذلك الوقت بها كل الأطياف سواء المتمدن أو الذي يرتدي جلبابا، وتحدثنا في البداية مع الأستاذ محمد دياب عن زي محارب لشخصية أسد ولكن من الماتريال التي حوله والمناسبة للعصر، لذلك اتفقنا ألا نفعل شيئاً قبل رؤية مواقع التصوير، واتفقنا في النهاية على زي بطل شعبي دون الخروج خارج إطارالمرحلة الزمنية”.

ريم العدل: أحب الواقعية

وأوضحت ريم العدل: “أحب الواقعية جدا لذلك زرت أماكن التصوير، ومن هنا جاءت لي فكرة الجنازير فهي منحت الشخصية زي المحارب وملامحه دون الخروج عن روح المرحلة الزمنية، وأُفضل الأعمال التاريخية، فالأعمال الواقعية أزياؤها متشابهة، فالناس الآن ترتدي نفس الأشياء باختلافات طفيفة بين الطبقات على عكس الأعمال التاريخية”.

وتابعت ريم: “قرأت الفيلم منذ ٦ سنوات ولم أتخيل أن يتم صنعه بسبب ضخامة إنتاجه، لم أتخيل أن أفعل كل ما حلمت به من صنع كل بدلة مع فرقة المساعدين وفريق الميكب والكوافير الذين عملوا بجد كبير حتى يخرج شكل الشخصيات بهذا الشكل، وجهزنا أزياء لما يقرب من ٢٠٠٠ شخص ما بين ممثلين أساسيين وثانويين ومجاميع، واعتمدنا على الكتب والمراجع على مدار ٦ أشهر، والتحدي في أسد كان كبيراً وبكيت في أول يوم تصوير من رغبتي في النجاح فهو يمثل لي خطوة كبيرة وأتمنى أن يتفاعل الناس معه ويصدق تفاصيله، ولدينا فريق متميز بداية من الإخراج مع الأستاذ محمد دياب ثم مهندس الديكور أحمد فايز ومدير التصوير أحمد البشاري، الجميع عمل بجهد كبير كي يخرج الفيلم في أفضل صورة”.