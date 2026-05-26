الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

رزان جمال: اخترت فيلم أسد بقلبي وشعرت أنه مكتوب لى.. خاص

أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة رزان جمال تفاصيل تحمسها لفيلم “أسد” المعروض حاليا فى السينما والذى تقدم فيه دور ليلى التى تتعرض الى ماساة فى حياتها بعد زواجها من العبد أسد. 

وقالت رزان جمال فى تصريح خاص لصدى البلد : تحمست من اللحظة الأولي لقرائتى للسيناريو حيث لمس قلبي وشعرت ان شخصية ليلى مكتوبة خصيصا لي. 

واضافت رزان جمال : برغم أن شخصية ليلى فتاة ذات أصول شامية الا أننى كنت حريصة على ان اتعمق بشكل أكبر فى العادات والتقاليد المصرية. 

إعلان جديد لفيلم أسد 

من ناحية أخرى أطلقت الشركات المنتجة لفيلم أسد إعلانا تشويقيا جديدا للفيلم تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. 

في الوقت نفسه، يواصل الفيلم تصدره سباق الإيرادات منذ طرحه وحتى الآن، حيث حقق إيرادات في السوق المصرية تجاوزت 46 مليون جنيه. 

وفي السوق السعودية، حقق الفيلم إيرادات كبيرة في خمسة أيام فقط. 

قصة فيلم أسد 

الفيلم  تدور أحداثه في حقبة تاريخية حول شاب  ويلعبه محمد رمضان وفتاة تلعب دورها رزان جمال يقعان بالحب ويتزوجان سرا، وتتحول قصتهما لصراع كبير بين طبقتين اجتماعيتين وتشتعل ثورة كبرى. 

يقود الفريق الأول في هذه الحرب والي مصر نفسه وحاكمها القوي ويلعب دوره ماجد الكدواني، ضيف شرف الفيلم، أما الفريق الآخر فيقوده ولي عهده الشاب العائد من باريس، والذي يسعى لتصبح القاهرة متحضرة مثل المدن الأوروبية سنة 1876، والذي يلعب دوره أحمد داش.

استغرق تصوير الفيلم عامين بميزانية ضخمة، واستعان المخرج بفريق أكشن عالمي.

الفيلم من إنتاج شركات جود فيلوز - موسى أبو طالب - وسكوب - عماد السيد أحمد ورودولف دعبول - وبيج تايم، وتوزيع شركة إمباير. 

وهو من تأليف الإخوة محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، و بطولة كل من محمد رمضان ورزان جمال وعلي قاسم وأحمد داش وكامل الباشا وعمرو القاضي وإيمان يوسف ومصطفى شحاتة وإسلام مبارك، وضيف شرف للفيلم النجم ماجد الكدواني. 

