وزير التعليم العالي يوجه الأعلى للجامعات بمراعاة احتياجات سوق العمل في تحديث لوائح البرامج الأكاديمية

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عدد من أعضاء المجلس، ومشاركة البعض الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

استهل المجلس اجتماعه بتقديم التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري الكريم، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير واليمن والبركات.

مراعاة احتياجات سوق العمل في تحديث لوائح البرامج الأكاديمية

كما وجه الوزير باستمرار مراعاة احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي في تحديث لوائح البرامج الأكاديمية المختلفة في جميع الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد، والاهتمام بمخرجات منظومة التعليم العالي ودورها في تنمية مهارات وجدارات خريجي الجامعات المصرية بكافة تخصصاتها ومساراتها.

كما أكد الوزير أهمية تعزيز الشراكات بين المجتمع الأكاديمي ومجتمع الصناعة، ومتابعة احتياجات سوق العمل بشكل مستمر، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل.