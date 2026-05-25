قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ علوم سياسية: المنطقة تترقب هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران
جيش الاحتلال يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة العباسية في مدينة صور جنوبي لبنان
الشرقية.. رفع الاستعدادات لانطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة والأزهرية
أيمن عبد الموجود: اكتمال تصعيد حجاج الجمعيات إلى عرفات مساء اليوم
إنذار بالإخلاء يهز مدينة صور.. وصفارات الإنذار تدوي في الجليل
انخفاض أسعار الذهب قبل عيد الأضحى.. الحق اشتري
8 أندية مصرية تحت مقصلة عقوبات فيفا.. والزمالك في الصدارة
توقعات بصدام مصري مبكر.. الزمالك قد يواجه بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا
دعاء يوم عرفة بعد أذان المغرب.. ابدأ يوم المغفرة بالأدعية المستجابة
من القصور القديمة إلى المزارات السياحية .. عقارات يمنع هدمها بالقانون
مصر تُصفر فاتورة البترول للشركاء الأجانب وتفتح كنز الصحراء الغربية .. اكتشاف ضخم
يعيش حالة نفسية صعبة | نجم الأهلي ينوي الرحيل والمارد الأحمر معندوش مانع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في الذكرى الـ45 لتأسيسه.. رئيس البرلمان العربي: مجلس التعاون الخليجي نموذج رائد

رئيس البرلمان العربي يهنئ قادة دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة الذكرى الـ45 لتأسيس المجلس
رئيس البرلمان العربي يهنئ قادة دول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة الذكرى الـ45 لتأسيس المجلس
أ ش أ

هنأ رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بمناسبة الذكرى الـ45 لتأسيس المجلس التي توافق 25 مايو.

وأشاد اليماحي - في بيان اليوم الاثنين - بما حققه المجلس من إنجازات تاريخية رسخت مكانته كنموذج رائد ومتفرد في التكامل الإقليمي العربي، وبما أظهرته دول المجلس من تماسك وقدرة عالية على مواجهة التحديات والأزمات المختلفة، وفي مقدمتها التصدي للاعتداءات الإيرانية بكل كفاءة واقتدار، بما يعكس قوة المنظومة الخليجية وصلابة مؤسساتها في حماية أمنها واستقرارها.

وقال "إن مجلس التعاون الخليجي نجح على مدار 4.5 عقد في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وتحقيق مستويات متقدمة من التنسيق والتكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية؛ بما عزز من قوة العمل الخليجي المشترك، وأسهم في خدمة مصالح الشعوب الخليجية والعربية".

وثمن الرؤى الحكيمة لقادة دول المجلس، والتي كان لها بالغ الأثر في دعم مسيرة المجلس وتعزيز وحدته وتماسكه، مشيدًا كذلك بجهود جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تطوير آليات العمل الخليجي المشترك، ومواصلة الدفع بمسيرة التعاون نحو آفاق أوسع تحقق تطلعات شعوب دول المجلس.

وأشاد اليماحي بالدور المحوري الذي يضطلع به مجلس التعاون الخليجي في الدفاع عن القضايا العربية المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب جهوده في دعم الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على مواصلة تعزيز الشراكة والتنسيق الاستراتيجي مع مجلس التعاون الخليجي، بما يخدم قضايا الأمة العربية ويدعم مسيرة التنمية والازدهار والاستقرار في المنطقة.

رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذكرى الـ45 لتأسيس المجلس مواجهة التحديات والأزمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

مجدي عبد الغني

طلع مش صحيح .. مجدي عبد الغني يعتذر لـ الزمالك على الهواء| تفاصيل

ترشيحاتنا

ايلا احمد سيد زيزو

أجمل بنت في الدنيا.. زيزو يحتفل بعيد ميلاد ابنته إيلا

علي السعيد

الزمالك يتعاقد مع علي السعيد لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم سيدات

وزارة الشباب والرياضة

وزير الشباب: رفع حالة الاستعداد بالمنشآت الرياضية لاستقبال الزوار في عيد الأضحى

بالصور

توضع في الشوربة والشاي.. عشبة غير متوقعة تقوى المناعة

المناعة
المناعة
المناعة

إيمان العاصي تتألق بإطلالة رياضية.. صور

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية

لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد