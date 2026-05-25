قرار أثار الجدل .. ما سبب استبعاد مصطفى محمد من قائمة مصر في كأس العالم؟

أثار استبعاد المهاجم المصري مصطفى محمد من قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026 الكثير من الجدل بين الجماهير والمتابعين، خاصة في ظل الخبرات التي يمتلكها اللاعب ومشاركاته الدولية السابقة.

يأتي الجدل حول القائمة في وقت يستعد فيه المنتخب المصري لخوض رابع مشاركة له في تاريخ كأس العالم بعد نسخ 1934 و1990 و2018.

ونجح الفراعنة في حجز بطاقة التأهل إلى مونديال 2026 بعد مشوار قوي في التصفيات الإفريقية تحت قيادة حسام حسن، مع تألق عدد من النجوم أبرزهم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026

قرر حسام حسن استبعاد الثنائي مصطفى محمد مهاجم نانت، ومحمد شحاتة لاعب وسط الزمالك من قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة تواجد الثنائي الشاب حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة، وأقطاي عبد الله مهاجم إنبي، حيث جاءت القائمة كالآتي:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، أقطاي عبد الله، حمزة عبد الكريم.

ما سبب استبعاد مصطفى محمد؟

في هذا السياق، كشف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بشير التابعي عن الأسباب التي تقف وراء القرار الذي اتخذه المدير الفني للمنتخب حسام حسن.

وأكد التابعي في تصريحات تليفزيونية، أن قرار استبعاد مصطفى محمد لم يكن فنيًا بحتًا، بل جاء لأسباب تتعلق بالانضباط والالتزام داخل المنتخب، مشيرًا إلى أن حسام حسن يضع هذه المعايير في مقدمة أولوياته عند اختيار اللاعبين.

وأضاف أن المدرب أراد توجيه رسالة واضحة إلى جميع عناصر الفريق بأن الالتزام داخل المعسكرات لا يقل أهمية عن المستوى الفني داخل الملعب.

كما أوضح نجم المنتخب السابق أن مستوى مصطفى محمد شهد تراجعًا خلال الفترة الأخيرة مقارنة بما قدمه في مواسم سابقة، وهو ما ساهم أيضًا في اتخاذ القرار النهائي باستبعاده من القائمة التي تستعد لخوض منافسات المونديال.

ولم تتوقف ملاحظات التابعي عند هذا الحد، إذ أبدى استغرابه من استبعاد عدد من اللاعبين الشباب، وعلى رأسهم محمد شحاتة ومحمد إسماعيل، معتبرًا أن القرار يثير العديد من التساؤلات، خاصة أن الجهاز الفني كان قد تحدث في وقت سابق عن مشروع لبناء جيل جديد قادر على تمثيل المنتخب لسنوات طويلة.

وأضاف أن اللاعبين يمتلكان قدرات فنية مميزة ويجيدان اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.