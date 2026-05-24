شريف عبد المنعم: استبعاد مصطفى محمد من المنتخب منطقي وشحاتة الأحق بالانضمام عن دونجا

أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني صاحب الحق الأصيل في اختيار لاعبي الفراعنة ضمن القائمة التي تشارك ببطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن مصطفى محمد لم يساعد نفسه على فرض اسمه على منتخب مصر وحسام حسن بسبب قلة أهدافه مع فريق نانت الفرنسي أو منتخب مصر لذلك خرج من حسابات المدير الفني في كأس العالم".

وأضاف:" الاختيار الذي كان غريب وليس متوقع هو انضمام نبيل عماد دونجا لاعب النجمة السعودي لأن مستواه الفني لا يؤهله لذلك وفي رأيي أن محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك كان الأفضل والأحق بالانضمام إلى منتخب مصر في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية".