حسام حسن يشعل المنافسة داخل معكسر منتخب مصر.. كواليس ساخنة عن القائمة واستبعاد النجوم قبل المونديال

تسابق داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل خوض منافسات كأس العالم وسط حالة من العمل المكثف والتركيز الكبير داخل معسكر الفراعنة سواء على مستوى الاختيارات الفنية أو إعداد اللاعبين بدنيًا وذهنيًا للمرحلة الأهم في السنوات الأخيرة.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر في تصريحات خاصة العديد من الكواليس المهمة المتعلقة بالقائمة الموسعة للفراعنة وأسباب ضم بعض الأسماء واستبعاد أخرى بجانب الموقف النهائي لمحمد صلاح قبل مواجهة روسيا الودية المرتقبة.

قائمة الـ40.. إجراء روتيني وليس قائمة نهائية

وأكد المصدر أن القائمة المبدئية التي ضمت 40 لاعبًا جاءت ضمن إجراءات طبيعية وروتينية تسبق كأس العالم موضحًا أن الهدف منها يتعلق بالأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالسفر واستخراج التأشيرات والتصاريح المطلوبة للولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وأوضح أن الجهاز الفني أراد تجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين تحسبًا لأي ظروف طارئة قد تحدث قبل البطولة سواء إصابات أو غيابات مفاجئة خاصة أن التجارب السابقة أثبتت أن الأمور قد تتغير في اللحظات الأخيرة.

وقال المصدر:وجود اللاعب في القائمة الموسعة أو حتى ضمن مواعيد السفارات لا يعني إطلاقًا ضمان تواجده في القائمة النهائية لكنه إجراء احترازي حتى تكون البدائل جاهزة في أي وقت.

وأضاف أن الجهاز الفني يمتلك خبرات سابقة مع الإصابات المفاجئة قبل البطولات الكبرى لذلك يتم التعامل مع كل السيناريوهات مبكرًا وبمنتهى الدقة.

27 لاعبًا فقط.. واسم المستبعد الأخير لم يُحسم

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني استقر حاليًا على 27 لاعبًا داخل المعسكر لكن لم يتم حتى الآن حسم اسم اللاعب الذي سيخرج من القائمة النهائية.

وأوضح أن كل الاحتمالات ما زالت واردة سواء باستبعاد حارس مرمى أو لاعب في مركز آخر مؤكدًا أن القرار النهائي سيتحدد وفقًا للحالة الفنية والبدنية والذهنية لكل لاعب حتى اللحظة الأخيرة.

وشدد المصدر على أن حسام حسن وجهازه المعاون يتعاملون مع الملف بمنتهى الاحترافية مع قراءة كاملة لكل التفاصيل المتعلقة بالجاهزية والانسجام داخل المجموعة.

لا مكان للمجاملات.. كلهم وحوش

وفيما يتعلق باستبعاد بعض الأسماء البارزة وعلى رأسها مصطفى محمد أكد المصدر أن القرار فني بحت ولا توجد أي حسابات شخصية داخل المنتخب.

وأوضح أن المنافسة أصبحت شرسة للغاية داخل بعض المراكز وأن وجود ستة لاعبين في مركز واحد مع الحاجة لخمس لاعبين فقط يفرض بالضرورة خروج اسم مميز.

وقال المصدر:استبعاد أي لاعب لا يعني أنه سيئ بالعكس.. كلهم وحوش والجهاز يشعر بالحزن أثناء اتخاذ أي قرار بالاستبعاد.

وأكد أن مصطفى محمد كان متواجدًا بشكل طبيعي خلال التصفيات الماضية وهو ما يثبت أن التقييم يتم وفق الحالة الحالية فقط وليس بناءً على أي أمور أخرى.

تراجع مستوى محمد شحاتة وراء غيابه

وكشف المصدر أن محمد شحاتة كان ضمن العناصر القريبة من المنتخب خلال فترات سابقة لكن مستواه تراجع مؤخرًا منذ عودته من المغرب وهو ما أثر على فرص تواجده.

وأضاف أن الجهاز الفني حزين لغياب اللاعب لكنه ملتزم بمعيار الجاهزية فقط مؤكدًا أن باب المنتخب سيظل مفتوحًا أمام الجميع.

وأشار إلى أن التقييم داخل المنتخب مستمر بشكل دائم وأن أي لاعب يمكن أن يعود للحسابات سريعًا إذا استعاد مستواه الفني والبدني.

حمزة عبد الكريم.. مشروع مهاجم استثنائي

وعن ضم حمزة عبد الكريم أكد المصدر أن اللاعب يخضع للمتابعة منذ فترة طويلة وتحديدًا منذ ظهوره مع منتخب الناشئين بقيادة أحمد الكاس في بطولة كأس العالم للناشئين بقطر.

وأوضح أن الجهاز الفني يرى أن اللاعب سابق سنه سواء من الناحية الفنية أو الشخصية ويملك عقلية مميزة للغاية تؤهله للتطور السريع.

وأضاف:لا توجد أزمة داخل المنتخب في ضم لاعبين صغار السن لكن الأهم هو اختيار التوقيت المناسب لمنحهم الفرصة.

وأكد أن حمزة سيحصل على تقييم أكبر خلال المعسكر الحالي وكذلك خلال مباراة روسيا الودية خاصة أن المباريات الودية والتدريبات تكشف مدى الجاهزية الذهنية والعقلية للاعبين الشباب.

أقطاي تحت المراقبة منذ فترة طويلة

وتحدث المصدر أيضًا عن أقطاي مؤكدًا أن انضمامه لم يكن مفاجئًا أو وليد اللحظة بل جاء بعد متابعة دقيقة ودراسة مستمرة لفترة طويلة.

وأوضح أن الجهاز الفني يتابع كل عناصر الدوري المصري بشكل دائم وأن اختيار اللاعبين يتم وفق رؤية فنية متكاملة وليس بناءً على ردود الأفعال أو الضغوط الجماهيرية.

إحلال وتجديد بهدوء داخل المنتخب

وكشف المصدر أن الجهاز الفني يمتلك رؤية مستقبلية تتجاوز البطولة الحالية حيث يعمل على تنفيذ خطة تدريجية لإحلال وتجديد بعض العناصر داخل المنتخب.

وأوضح أن الهدف هو بناء منتخب قوي يمتلك التوازن بين الخبرات والأعمار الصغيرة بما يضمن استمرار المنافسة لسنوات طويلة.

وأكد أن الجهاز يرفض وصف ما يحدث داخل المنتخب بأنه غربلة موضحًا أن الأمر يتعلق بتنظيم طبيعي وصحي يخلق حالة تنافس مستمرة بين اللاعبين.

وقال:المنتخب يحتاج دائمًا إلى ضخ دماء جديدة لكن دون هدم الهيكل الأساسي للفريق.

معسكر مكثف استعدادًا للمونديال

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني يعمل بقوة كبيرة خلال المعسكر الحالي حيث يقود حسام حسن تدريبات صباحية ومسائية بهدف رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية.

وأوضح أن الجهاز يركز بشكل واضح على تجهيز اللاعبين لتحمل ضغط المباريات الكبرى خاصة أن كأس العالم يتطلب جاهزية استثنائية على كل المستويات.

وأضاف أن الرسالة الأساسية داخل المعسكر هي أن الدوري المصري مليء بالعناصر المميزة لكن الاختيار النهائي يكون للأفضل والأكثر تكاملًا في المرحلة الحالية.

فلسفة حسام حسن في الاختيارات

وأكد المصدر أن الجهاز الفني لا يعتمد فقط على المستوى الفني عند اختيار اللاعبين بل ينظر إلى عدة عوامل أخرى في غاية الأهمية.

وأوضح أن اللاعب داخل المنتخب يجب أن يكون متكاملًا يشمل الجوانب الفنية والذهنية والعقلية والشخصية بالإضافة إلى القدرة على خدمة المجموعة والانسجام داخل الفريق.

وأشار إلى أن هذه الفلسفة أصبحت أساسية داخل الجهاز الفني الحالي خاصة مع الرغبة في تكوين منتخب قادر على المنافسة الحقيقية في كأس العالم.

صلاح أولوية قصوى

وفيما يخص محمد صلاح كشف المصدر أن قائد منتخب مصر ما زال يستكمل برنامجه العلاجي خلال الفترة الحالية وسط حرص شديد من الجهاز الفني على عدم التسرع في عودته.

وأوضح أن صلاح قد يشارك لدقائق محدودة مع ليفربول في مباراة ودية أو وداعية لكن فرص لحاقه بمواجهة روسيا تبدو صعبة حتى الآن.

وأكد المصدر أن النجم المصري سينضم لمعسكر المنتخب قبل المباراة لكن الهدف الأساسي للجهاز الفني هو الحفاظ عليه بأفضل جاهزية ممكنة من أجل كأس العالم.

وقال:صلاح لاعب لا يمكن المجازفة به والأولوية حاليًا هي تجهيزه بشكل مثالي للمونديال.