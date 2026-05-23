تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعدادا لكأس العالم

استقبل معسكر منتخب مصر الأول، اليوم السبت، وفدا طبيا تابعا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " لتوقيع تحليل المنشطات على اللاعبين المتواجدين في المعسكر في إجراء متبع على كل المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.

واختار وفد فيفا 12 لاعبا من منتخب مصر للخضوع لتحليل المنشطات تم اختيارهم بشكل عشوائي، وسط تعاون كبير من مسئولي منتخب مصر والجهاز الطبي و اللاعبين.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب، ودية أمام منتخب روسيا، يوم 28 مايو الحالي، قبل السفر يوم 30 من الشهر نفسه، إلى أوهايو، بالولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة البرازيل وديا يوم 6 يونيو، استعدادا لخوض المونديال.

ويتواجد منتخب مصر بكأس العالم في المجموعة السابعة بجانب كل من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.