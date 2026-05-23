نزلة السمان تتحول إلى مدينة ضيافة عالمية.. خطة لرفع الطاقة الفندقية إلى 20 ألف غرفة بمشاركة الأهالي

أشاد مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، بالجولة التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في منطقة نزلة السمان، مؤكداً أن أبرز ما يميز مشروع التطوير هو الاعتماد على مشاركة الأهالي وعدم إقصائهم من المشهد التنموي.

الدور الحيوي لقطاع السياحة

وأوضح صادق أن المنطقة تضم حالياً نحو 5 آلاف غرفة فندقية أنشأها السكان بجهود ذاتية، ما يعكس الدور الحيوي لقطاع السياحة في خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، خاصة في مجالات الأغذية والنقل والخدمات المختلفة.

مجال الضيافة والفندقة

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة" المذاع عبر قناة الحياة مع الإعلامية عزة مصطفى إلى أن دخول أهالي منطقة الأهرامات مجال الضيافة والفندقة يمثل نموذجاً ناجحاً للتنمية السياحية المجتمعية، حيث يساهم تحويل أجزاء من المنازل إلى وحدات فندقية في تحسين دخل الأسر وتنشيط الاقتصاد المحلي، إلى جانب تقديم تجربة سياحية أصيلة تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

توجه حكومي مرتقب

وكشف عضو غرفة شركات السياحة عن توجه حكومي مرتقب بعد عيد الأضحى لدعم التوسع في المشاركة الشعبية بمجال السياحة، من خلال توفير قروض ميسرة وبرامج تمويل تساعد الأهالي على تطوير منازلهم وتحويلها إلى فنادق صغيرة أو شقق إجازات مرخصة، بالتنسيق مع محافظة الجيزة لضمان الالتزام بمعايير الجودة والتراخيص.

رفع عدد الغرف الفندقية

وأضاف أن الخطة تستهدف رفع عدد الغرف الفندقية في منطقة الأهرامات إلى 20 ألف غرفة، بما يدعم زيادة التدفقات السياحية وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة من العملة الأجنبية، فضلاً عن توفير دخل مستدام للأهالي.

أزمة نقص الغرف الفندقية

وأكد صادق أن الدولة تسعى للوصول إلى 250 ألف غرفة فندقية على مستوى الجمهورية قبل عام 2030، لافتاً إلى أن قرار وزارة السياحة الخاص بترخيص "شقق الإجازات" ساهم بشكل كبير في مواجهة أزمة نقص الغرف الفندقية، معرباً عن أمله في الاستفادة من دور القوات المسلحة لاستقبال السياح العرب وزيادة الطاقة الاستيعابية خلال الفترات المقبلة.