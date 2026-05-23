إعلام إيراني : 3 ملفات خلافية تعرقل التفاهم مع واشنطن وسط تحركات لتمديد وقف النار

نقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية عن مصدر إيراني، اليوم السبت، أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال تواجه 3 قضايا خلافية رئيسية، رغم ما وصفه بتراجع في بعض المواقف الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن الملفات العالقة تتمثل في: البرنامج النووي الإيراني، والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، إضافة إلى ملف الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن هذه القضايا ما زالت تشكل جوهر الخلاف بين الجانبين.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن وسطاء دوليين يعتقدون أنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران لمدة 60 يوماً إضافية، إلى جانب وضع إطار أولي لمحادثات الملف النووي.

وبحسب الصحيفة، يتضمن الاتفاق المحتمل خطوات تدريجية تشمل إعادة فتح مضيق هرمز، ومناقشة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى الإفراج التدريجي عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

كما أشارت “فاينانشال تايمز” إلى أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد أن طهران تعمل على استكمال “مذكرة تفاهم” تمهيداً لإنهاء حالة التصعيد كمرحلة أولى، قبل الانتقال إلى مفاوضات أوسع.

وفي المقابل، لا تزال نقطة الخلاف الأبرز تتمثل في المطلب الأمريكي بتسليم إيران لمخزونها من اليورانيوم المخصب والتخلي الكامل عن أي قدرات مرتبطة بتطوير سلاح نووي، إلى جانب تفكيك منشآت نووية رئيسية مثل نطنز وفوردو وأصفهان.