قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الغربية: حملات رقابية قبل عيد الأضحى لضبط نصف طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة
لازم نحيي تاريخنا.. محافظ القاهرة: الرئيس السيسي عايز القاهرة تكون عاصمة ثقافية فنية
الجيش الباكستاني: "تقدم مشجع" في محادثات المشير عاصم منير مع القيادة الإيرانية
تصدر تريند إنستجرام في الإمارات.. من هو وليد الريامي وماذا فعل؟
للأطفال وذوي الهمم.. احتفالية محاكاة لمناسك الحج بأكاديمية الفنون غدا
موهوبة في شارع الفن لأحمد موسى : فخورة بالمشاركة هنا
إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم
اتفاق مرحلي.. خبير استراتيجي يكشف تفاصيل تفاوض أمريكي إيراني معقد
محافظ القليوبية: فتح المجازر ونقاط الذبح بالمجان للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى
بعد جدل تصريحاته عن محمد رمضان.. محمد دياب يوضح: أخطأت في التعبير
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة من لبنان
مشروع تنموي.. أحمد موسى: نحتاج إلى انتقال مليون مواطن للإقامة في الدلتا الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد جدل تصريحاته عن محمد رمضان.. محمد دياب يوضح: أخطأت في التعبير

رمضان و دياب
رمضان و دياب
أوركيد سامي

حرص المخرج محمد دياب على توضيح تصريحاته الأخيرة بشأن تعاونه مع الفنان محمد رمضان، بعد حالة الجدل التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورهما مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، أثناء الحديث عن فيلم “أسد” الذي حقق تفاعلًا واسعًا وإيرادات مرتفعة منذ طرحه بدور العرض السينمائي.

وأكد محمد دياب أن تصريحاته تم فهمها بشكل مختلف عن مقصده الحقيقي، مشيرًا إلى أنه لم يكن يقصد التقليل من محمد رمضان أو التقليل من تجربته الفنية، بل كان يتحدث عن اختلاف نوعية الأعمال التي يقدمها كل منهما، وهو ما اعتبره تحديًا فنيًا مثيرًا بالنسبة له كمخرج.

وأوضح دياب، خلال لقاء مع صانع المحتوى إياد الموجي، أنه شعر بقلق كبير قبل خوض التجربة، خاصة بعد نجاحه العالمي في مسلسل “مون نايت”، لافتًا إلى أن البعض كان يتساءل عن شكل التعاون بينه وبين محمد رمضان بسبب اختلاف الأسلوب الفني لكل طرف.

وأضاف: “أنا كنت أقصد إن الناس شايفة إني بقدم نوعية أعمال مختلفة عن الأعمال التجارية اللي بيقدمها محمد رمضان، لكن ده لا يقلل منه إطلاقًا، بالعكس أنا شايف إن التجربة كانت من أفضل التجارب اللي اشتغلتها”.

وأشار المخرج المصري محمد  دياب إلى أن الخطأ الحقيقي كان في طريقة صياغته للكلام أثناء الحلقة، موضحًا أنه لم يشرح فكرته بشكل كامل، وهو ما تسبب في سوء فهم واسع بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حرص دياب على الإشادة بموهبة محمد رمضان، مؤكدًا أنه يمتلك حضورًا قويًا وقدرات كبيرة تؤهله للوصول إلى العالمية، خاصة 

وكانت تصريحات محمد دياب قد أثارت نقاشًا واسعًا بين جمهور محمد رمضان ورواد السوشيال ميديا،  قبل أن يخرج المخرج المصري لتوضيح موقفه والتأكيد على احترامه الكامل لرمضان وتقديره لتجربة العمل معه في فيلم “أسد”.

محمد دياب اخبار الفن نجوم الفن محمد رمضان فيلم اسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح رسميًا.. رابط مباشر

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..ترقبوها هنا

اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق

لم يلحق بالحج.. وفاة اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق ودفنه في بورسعيد

المرحوم ياسين أشرف

معاكسة بنت..مفاجأة وأسرار جديدة حول مصرع ياسين أشرف داخل نادي الجزيرة

عيد الأضحى

بالدقيقة والثانية.. مواعيد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

مقتل جندي إسرائيلي

مصرع جندي إسرائيلي وإصابة 2 في هجوم بطائرة مسيرة جنوب لبنان

خلال اللقاء

وزارتا الخارجية والتعليم العالي تنظمان احتفالية “يوم أفريقيا” بمقر جامعة القاهرة

أمير قطر وولي العهد السعودي

أمير قطر وولي العهد السعودي يبحثان هاتفيا جهود تهدئة الأوضاع بالمنطقة

بالصور

فتة عيد الأضحى .. ماذا يحدث لمريض الكبد الدهني عند تناولها؟

كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير المانجو؟

عصير المانجو
عصير المانجو
عصير المانجو

الأبيض يسيطر على إطلالة دينا فؤاد في أحدث ظهور .. أناقة ناعمة تخطف الأنظار

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

احذر.. التدخين في هذا العمر قد يرفع خطر الإصابة بسرطان الرئة

التدخين في فترة الشباب يصيبك بسرطان الرئة
التدخين في فترة الشباب يصيبك بسرطان الرئة
التدخين في فترة الشباب يصيبك بسرطان الرئة

فيديو

سباق موتوسيكلات

سباق موتوسيكلات في فناء مدرسة بالقليوبية.. وتحرك عاجل من التعليم| ماذا حدث؟

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد