نفسي تقولي حاجة جديدة.. أحمد عز يحرج بوسي شلبي| تفاصيل

أثار الفنان أحمد عز حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو جمعه بالإعلامية بوسي شلبي خلال تواجدهما على السجادة الحمراء في عرض خاص فيلم 7 dogs حيث لفتت إحدى اللقطات الأنظار بشكل كبير وتسببت في انتشار واسع للفيديو خلال الساعات الماضية.

وظهرت بوسي شلبي خلال بث مباشر وهي تتحدث مع أحمد عز وتوجه له بعض الأسئلة المعتادة، إلا أن رد الفنان جاء بشكل مفاجئ بعدما قال لها: “نفسي تقولي حاجة جديدة.. نفس الكلام بتقوليه لكل الناس”، وهو ما اعتبره البعض موقفًا محرجًا على الهواء، خاصة مع حالة الصمت والارتباك التي ظهرت للحظات بعد تعليقه.

اللقطة انتشرت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتصدرت التريند، حيث انقسمت تعليقات الجمهور بين من رأى أن أحمد عز كان يمزح بطريقة عفوية، وبين من اعتبر أن الموقف تسبب في إحراج واضح للإعلامية الشهيرة أمام الجمهور والكاميرات.

وبعد الانتشار الكبير للفيديو، فوجئ المتابعون بحذف اللايف من حساب بوسي شلبي، الأمر الذي زاد من حالة الجدل والتساؤلات حول كواليس الموقف، خاصة بعدما أعاد عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا نشر المقطع عبر صفحاتهم المختلفة.

ويحرص أحمد عز دائمًا على الظهور بشكل محدود إعلاميًا، كما يُعرف بخفة ظله وردوده السريعة في بعض المواقف، وهو ما يجعل تصريحاته ومقاطع ظهوره محط اهتمام واسع من الجمهور والمتابعين.

يذكر أن أحمد عز يواصل خلال الفترة الحالية التحضير لعدد من الأعمال الفنية الجديدة، بعد سلسلة من النجاحات السينمائية التي حققها خلال السنوات الأخيرة، والتي عززت مكانته كأحد أبرز نجوم شباك التذاكر في مصر والوطن العربي.