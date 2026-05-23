21 يونيو .. حفل لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

أعلنت دار الأوبرا المصرية أنها ستنظم في 21 يونيو المقبل، حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محى الدين ، تحت عنوان " موسيقى الرقص على المسرح الكلاسيكى " ، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية .

وذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان اليوم السبت- أن الحفل سيقام ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الموسيقى العالمي، ويتضمن برنامجه مجموعة من المؤلفات الموسيقية المستوحاة من إيقاعات الرقص العالمية عبر عصور مختلفة، تشمل موسيقى عصر النهضة، ورقصة المينويت، والفالس، والبولكا، والتانجو، إلى جانب إيقاعات شرقية تعتمد على آلة الدربوكة .

تجدر الاشارة إلى أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتور جهاد داوود ، قدم الكثير من الحفلات الناجحة، كما شارك فى العديد من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم .