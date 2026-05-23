عبد المنعم سعيد: ترامب ظاهرة مستعدة للتعامل مع مسارات غير معتادة

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن التسارع الراهن في الأحداث السياسية يفرض واقعًا معقدًا يقف أمامه العلم والتحليل السياسي عاجزًا عن التنبؤ الدقيق أو استشراق المستقبل، مشيرًا إلى أن المتغيرات الدولية والإقليمية تتشابك بشكل غير مسبوق.

وأشار "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، إلى وجود تضارب في الإستراتيجيات بين الأطراف الفاعلة؛ حيث تسعى طهران إلى تأجيل بعض الاستحقاقات أو المواجهات لمدة شهر أو شهرين، في المقابل يظهر التوجه الأمريكي مغايرًا؛ حيث يتبنى دونالد ترامب خيارات أكثر حسمًا وعفوية، رافضاً التأجيل ولديها الاستعداد للقيام بضربات مفاجئة.

وقال "نحن أمام ملامح تشكيلة إقليمية جديدة تعيد رسم موازين القوى في المنطقة"، واصفًا ترامب بأنه "ظاهرة سياسية"، مؤكدًا أن الأغلب في سلوكه السياسي هو الاستعداد الكامل للتعامل مع ملفات ومناطق غير معتادة وخارجة عن السياقات الدبلوماسية التقليدية، مما يفتح الباب أمام كل الاحتمالات في المرحلة المقبلة.