طلب إحاطة لإنشاء خطي أتوبيس جديدين لخدمة أهالي الكونيسة

تقدم الدكتور جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ضرورة إنشاء خطي أتوبيس جديدين داخل منطقة الكونيسة، بهدف تخفيف الأعباء اليومية عن المواطنين وتحسين خدمات النقل الجماعي بالمنطقة.

طلب إحاطة بالبرلمان

وأوضح لاوندي، أن أهالي الكونيسة يعانون من صعوبات يومية في التنقل، في ظل محدودية وسائل النقل التي تصل إلى داخل المنطقة، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المواقف الخارجية.

وأشار النائب جرجس لاوندي عضو مجلس النواب إلى أن طلب الإحاطة يتضمن تشغيل خطوط أتوبيس تدخل إلى عمق منطقة الكونيسة بدلًا من الاكتفاء بالمواقف الخارجية، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتقليل الوقت والجهد المبذولين يوميًا.

وأشار إلي أن الملف تم طرحه خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، في إطار العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الدائرة.

تطوير منظومة النقل الجماعي

وشدد النائب جرجس لاوندي على أن تطوير منظومة النقل الجماعي يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة الحياة اليومية، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، مؤكدًا أهمية توفير حلول عملية تسهم في تخفيف الضغط المروري وتيسير حركة المواطنين.