الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في يوم أفريقيا تؤكد رؤية مصر لتعزيز وحدة القارة

هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر
هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر
عبد الرحمن سرحان

أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال مصر في يوم أفريقيا عكست رؤية مصرية متكاملة تجاه مستقبل القارة السمراء، ورسخت مجددًا مكانة مصر باعتبارها أحد الأطراف الفاعلة والمحورية في دعم مسارات التنمية والتكامل والتعاون الأفريقي المشترك.

وقال ”عبد السميع“، في بيان، اليوم إن تأكيد الرئيس السيسي أن "يوم أفريقيا" يمثل مناسبة بارزة لتجسيد وحدة القارة واستحضار تاريخها المجيد ونضال شعوبها من أجل الحرية والتنمية، يحمل دلالات سياسية واستراتيجية عميقة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة وتحديات دولية متشابكة تفرض على الدول الأفريقية ضرورة التكاتف وتوحيد الرؤى تجاه القضايا المشتركة.

وأوضح أن القارة الأفريقية تمتلك من الإمكانات البشرية والاقتصادية والموارد الطبيعية ما يؤهلها لتكون واحدة من أهم مراكز النمو والتنمية عالميًا خلال العقود المقبلة، إلا أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بمدى قدرة الدول الأفريقية على تعزيز مسارات التعاون وتفعيل آليات العمل المشترك وتجاوز التحديات الراهنة.

وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن حديث الرئيس السيسي بشأن أهمية التضامن والتكاتف بين الدول الأفريقية جاء في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الأزمات الاقتصادية الدولية، والتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، وتداعيات التغيرات المناخية، فضلًا عن الاضطرابات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على العديد من دول العالم.

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية حرصت خلال السنوات الماضية على إعادة صياغة العلاقات المصرية الأفريقية وفق رؤية أكثر شمولًا واتزانًا، تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، وهو ما انعكس في زيادة حجم التعاون مع الدول الأفريقية في العديد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية والطاقة والتبادل التجاري والتعليم والرعاية الصحية.

وتابع ”عبد السميع“ أن استضافة جامعة القاهرة لاحتفالية "يوم أفريقيا" هذا العام يحمل رسالة رمزية مهمة، تؤكد أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي وبناء القدرات البشرية يمثل أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق نهضة القارة، باعتبار أن التنمية الحقيقية تبدأ من بناء الإنسان وتأهيل الأجيال الجديدة القادرة على قيادة المستقبل.

وشدد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في استعادة دورها التاريخي داخل القارة الأفريقية عبر سياسة خارجية متوازنة ورؤية تقوم على الشراكة الحقيقية، الأمر الذي عزز من حضورها الإقليمي ورسخ مكانتها كدولة داعمة لقضايا التنمية والاستقرار في أفريقيا.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل المشترك بين الدول الأفريقية لمواجهة التحديات المتزايدة، مشيرًا إلى أن ما طرحه الرئيس السيسي خلال كلمته يمثل خارطة طريق واقعية نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للقارة، قائم على الوحدة والتكامل وتغليب المصالح المشتركة لشعوب أفريقيا.

