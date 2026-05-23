حزب المصريين: كلمة الرئيس السيسي في يوم أفريقيا وثيقة استراتيجية متكاملة

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب المصريين، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بـ"يوم أفريقيا" وثيقة استراتيجية متكاملة تصيغ ملامح العمل الأفريقي المشترك، وتؤكد ريادة مصر التاريخية والمستقبلية كركيزة أساسية للأمن والاستقرار والتنمية في القارة السمراء.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل بالغة الأهمية والدلالة، ووضعت المجتمع الدولي والقارة الأفريقية أمام مسئولياتهم لتعزيز التضامن وتدشين مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة، موضحًا أن تركيز الرئيس السيسي على قضية المياه يمثل التزامًا مصريًا صارمًا بطرح هذا الملف الوجودي فوق منصات العمل الأفريقي.

دعوة الرئيس السيسي لاحترام القانون الدولي

وأشار رئيس حزب المصريين، إلى أن دعوة الرئيس السيسي لاحترام القانون الدولي المنظم للأنهار العابرة للحدود، وتبني نهج الحوكمة والإدارة الرشيدة، هي رسالة قانونية وسياسية حاسمة بأن مصر تدعم التنمية لجميع دول القارة ولكن على أرضية المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار، وأن تحقيق السلم والأمن الإقليمي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة للمياه.

ولفت إلى أن القيادة السياسية تقرأ المشهد الجيوسياسي بدقة عالية؛ حيث ربط الرئيس السيسي بين التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيراتها السلبية على حركة الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد، وأمن الطاقة والغذاء للدول الأفريقية، مؤكدًا أن دعوة الرئيس السيسي لتكثيف التعاون وتأمين الممرات المائية هي خطوة استباقية لحماية شعوب القارة من التداعيات الاقتصادية القاسية للنزاعات الدولية.

وثمن تأكيد الرئيس السيسي على تمسك مصر بوحدة وسلامة دول القارة وصون مؤسساتها الوطنية كحجر أساس لمواجهة الإرهاب، والتدخلات الخارجية، والنزاعات المسلحة، مؤكدًا أن هذا الطرح يمثل الرؤية المصرية العميقة بأنه لا يمكن إنجاز أي نمو اقتصادي أو جذب استثمارات دون وجود دولة وطنية قوية ومستقرة تمتلك مؤسسات متماسكة قادرة على بسط سيادتها.

وأشار إلى دلالة اختيار جامعة القاهرة كحاضنة لهذه الاحتفالية، واصفًا إياها باللفتة الذكية التي تبرز عمق القوة الناعمة والدور الأكاديمي والتنويري لمصر في صياغة وعي النخب والعلماء والقيادات الأفريقية عبر العقود، مما يبرهن على أن الامتداد المصري في وجدان القارة هو امتداد تاريخي وثقافي أصيل وليس وليد اللحظة.

وأشاد بترحيب مصر باستضافة قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية الثامنة في يونيو 2026، مؤكدًا أن هذه القمة ستكون نقطة تحول جوهرية لترجمة أجندة التنمية الأفريقية 2063 إلى واقع ملموس، والانتقال بالتكامل الإقليمي من الأطر السياسية إلى الشراكات الاقتصادية الفاعلة بين الحكومات وقطاعات الأعمال ورجال الاستثمار، معلنًا عن الدعم الكامل والمطلق لجهود وتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي على الساحة الأفريقية، مشددًا على أن عقيدة الدبلوماسية المصرية أثبتت بالدليل القاطع أن أمن أفريقيا واستقرارها الاقتصادي والسياسي هو امتداد أصيل لعمق الأمن القومي المصري.