عبد المنعم سعيد: العمق الأفريقي بعدٌ أساسي للأمن القومي المصري ونحتاج تنافس تعاوني

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن القارة الأفريقية تمثل إحدى الدوائر الأساسية للأمن القومي والسياسة الخارجية المصرية، مشددًا على أن البعد الأفريقي يعد عمقاً استراتيجياً لا يقل أهمية عن البعدين العربي والإقليمي.

وأوضح "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن مصر امتلكت تاريخيًا دورًا محوريًا وشراكة كبيرة مع القارة من خلال دعمها لحركات التحرر الوطني، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أرحب عبر تعميق العلاقات الثنائية، وبناء شبكة واسعة من المصالح المتبادلة التي تحقق "فائضًا" في العلاقات والمنافع المشتركة.

وفي قراءته للمشهد السياسي والجغرافي في منطقة القرن الأفريقي، أشار إلى القواعد التي تحكم التعامل مع الدول الحبيسة وفقًا للقانون الدولي وهو ما لم تفعله إثيوبيا مع اريتيريا، حيث أن تجاوز هذه المعضلة يتطلب بالضرورة بناء علاقات طيبة وقائمة على حسن الجوار.

واستشهد "سعيد" بملف العلاقات الإثيوبية الإريترية، موضحًا أن ميناء "أسمرة" كان هو الميناء المخصص للاستخدام الإثيوبي، ولكن نتيجة للتوسعات الإثيوبية، رفضت إريتريا ذلك لعدم الالتزام بالاتفاقيات المقامة، لافتاً إلى حدة النزاعات في المنطقة بقوله: "حينما يتحاربون في تلك المنطقة، فإنهم يتحاربون بقسوة غير عادية، وهو ما شهدناه بوضوح في الصراع الأخير والدامي بين أديس أبابا وإقليم التيجراي".