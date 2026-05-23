مصرع جندي إسرائيلي وإصابة 2 في هجوم بطائرة مسيرة جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مصرع جندي إسرائيلي برتبة رقيب متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدف موقعا عسكريا قرب الحدود اللبنانية.

وحسب إذاعة جيش الاحتلال، وقع الهجوم يوم الجمعة عند الساعة 2:20 بعد الظهر، عندما سقطت طائرة مسيرة مفخخة على نقطة تمركز لقوات الاحتلال الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة بمحاذاة الحدود مع لبنان.

وأسفر الهجوم عن مصرع الجندي ، الذي كان يعمل في مجال التكنولوجيا والصيانة ضمن الكتيبة التاسعة التابعة لفرقة “الخطى الحديدية” (اللواء 401)، إضافة إلى إصابة جنديين آخرين بجروح متفاوتة، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر عسكرية بوقوع هجوم ثان بطائرة مسيرة مفخخة في المنطقة ذاتها بعد نحو 25 دقيقة، دون تسجيل إصابات.