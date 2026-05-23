إيران تطمئن حزب الله: دعمنا مستمر حتى اللحظة الأخيرة وربط وقف النار في لبنان شرط أساسي

أكد حزب الله اللبناني، السبت، تلقيه رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شدد فيها على أن طهران لن تتراجع عن دعمها للجماعة، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها إيران لوقف الحرب عبر وساطة باكستانية.

وأوضح الحزب، في بيان، أن المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب يتضمن تأكيداً واضحاً على ضرورة أن يكون لبنان جزءاً أساسياً من أي اتفاق لوقف إطلاق النار، معتبرة ذلك "مبدأً ثابتاً لا يقبل التفاوض".

ونقل البيان عن عراقجي قوله للأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم إن "ربط وقف إطلاق النار في لبنان بأي اتفاق يظل مبدأً راسخاً حتى اليوم"، مضيفاً أن هذا الشرط يمثل أحد المطالب الأساسية للحكومة الإيرانية.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده "لن تتخلى حتى اللحظة الأخيرة عن دعم الحركات المطالبة بالحقوق والحرية، وفي مقدمتها حزب الله"، مؤكداً أن طهران طرحت منذ بداية الأزمة فكرة الربط بين أي تهدئة في المنطقة ووقف إطلاق النار في لبنان.