محافظ الغربية يشهد احتفالية عيد العمال من داخل الجامعة العمالية ويكرم 37 من النماذج المشرفة

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، احتفالية الاتحاد المحلي لعمال الغربية بعيد العمال، والتي أُقيمت بمقر الجامعة العمالية، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والنقابية والعمالية، وسط أجواء من التقدير والاحتفاء بدور العمال في دعم مسيرة التنمية والإنتاج.

توجيهات محافظ الغربية

بدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي تناول جهود وأنشطة الاتحاد المحلي ودوره في دعم العمال والتواصل معهم بمختلف مواقع العمل والإنتاج.

وخلال كلمته، رحب ولاء الريدي، رئيس الاتحاد المحلي لعمال الغربية، بمحافظ الغربية، مقدمًا الشكر له على حرصه على تلبية الدعوة والمشاركة في الاحتفال، مؤكدًا أن حضور المحافظ يعكس اهتمام المحافظة بالعمال وتقدير دورهم الوطني في دفع عجلة التنمية والإنتاج.

تحرك تنفيذي

ومن جانبه، أعرب اللواء دكتور علاء عبد المعطي عن سعادته بالمشاركة في احتفالية عيد العمال، مؤكدًا أن العامل المصري يمثل أحد أهم ركائز التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم الإنتاج وتحفز على الإبداع والعطاء.

وأشار المحافظ إلى أن عمال مصر كانوا ولا يزالون نموذجًا للإخلاص والعمل الوطني، وساهموا بجهودهم في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على دعم كل النماذج المجتهدة والمتميزة بمختلف مواقع العمل.

تكريم العمال

وفي ختام الاحتفالية، قام محافظ الغربية بتكريم 37 من العاملين المتميزين بمختلف القطاعات، تقديرًا لجهودهم وإخلاصهم في العمل، حيث سلمهم دروع التكريم، في لفتة تعكس التقدير الحقيقي لقيمة العمل والإنتاج، وتشجيعًا لهم على مواصلة الأداء المتميز والارتقاء بمستوى الخدمات داخل مواقع عملهم المختلفة.