الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

طب أسنان طنطا تحصل على الاعتماد المؤسسي لضمان جودة التعليم

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أعلن الأستاذ الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن صدور قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتجديد الاعتماد المؤسسي لكلية طب الأسنان بالجامعة، بالإضافة إلى اعتماد برنامج بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بالكلية. ويأتي هذا الإنجاز ليعزز مكانة الجامعة محلياً وإقليمياً، ويؤكد على جودة المنظومة التعليمية والبحثية داخل الكلية.

توجيهات جامعة طنطا 

توجه الدكتور محمد حسين بخالص التهنئة لجميع منسوبي كلية طب الأسنان، مشيداً بالجهود المخلصة والعمل الجماعي الذي أثمر عن تحقيق هذا التميز المؤسسي والأكاديمي، مضيفاً أن تجديد الاعتماد المؤسسي لكلية طب الأسنان، بالتزامن مع اعتماد برنامج بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، هو شهادة استحقاق تعكس مدى التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في التعليم الأكاديمي والتدريب الإكلينيكي.

تحرك تنفيذي 

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تضع جودة التعليم وتطوير البحث العلمي في مقدمة أولوياتها، تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم العالي، مؤكداً على الاستمرار في تطوير البنية التحتية والمناهج التعليمية لتقديم خريج متميز وقادر على المنافسة بقوة في سوق العمل المحلي والدولي، وتقديم خدمات علاجية وصحية على أعلى مستوى للمواطنين.

وفي لفتة تقديرية، حرصت الدكتورة فاتن ابو طالب عميدة الكلية على توجيه الشكر لجميع فرق العمل بالكلية التي ساهمت في إنجاح هذا العمل، وخصت بالشكر الدكتور علي الشيخ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر مكاكي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيرين علي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

رفع كفاءة الخدمات 

 كما أشادت بجهود الدكتورة رحاب عبدالله منسق الزيارة ومدير وحدة ضمان الجودة، و الدكتورة سمر هشام نائب مدير الوحدة ، والدكتورة بتول صلاح رئيس فريق الاستقبال، وهاني عادل ونيروز علي الإداريين بوحدة ضمان الجودة بالكلية، واختتمت بشكر خاص للدكتورة وسام صلاح مدير المركز الرئيسي للأداء المؤسسي، وللدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة مشيدةً بدعمهما المتواصل ومساندتهما الدائمة.

