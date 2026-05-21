رضا عبد العال: مبروك لجمهور الزمالك وجون إدوارد.. وهذا الدوري هو الأصعب في التاريخ

أعرب رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الدوري الممتاز للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثميناً على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف سجله عدي الدباغ ليحصد الأبيض اللقب برصيد 56 نقطة.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN : أتقدم بخالص التهنئة لجمهور الزمالك الكبير الذي استحق التتويج بلقب الدوري بعد الدور الكبير الذي بذله مع الفريق طوال الموسم وتحمل الكثير من الظروف الصعبة ورغم خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية منذ أيام قليلة إلا أنه تواجد بكثافة في مباراة سيراميكا كليوباترا وحرص على مساندة ودعم اللاعبين والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وتابع: أهنئ جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك على اختياره لمجموعة مميزة من اللاعبين في بداية الموسم وعلى رأسهم البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا الذي أحدث طفرة في الكرة المصرية ، وكذلك عدي الدباغ وآدم كايد وغيرهم، كما أنه تعرض لكثير من الانتقادات في بداية الموسم.

وأتم: الزمالك توج بأصعب دوري في تاريخ المسابقة ، وذلك نظراً للظروف التي مر بها منذ بداية الموسم بسبب الأزمات المالية التي دفعته إلى بيع نجمي الفريق ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا ، كما أن منافسيه بيراميدز والأهلي أنفقوا أموالاً طائلة من أجل الصفقات الصيفية والشتوية ، أما الأبيض فلم يستطع ضم لاعبين جدد في يناير الماضي بسبب إيقاف القيد ، كما أن النتائج في بداية الموسم لم تكن على ما يرام تحت قيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.