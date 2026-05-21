خالد الغندور يوجه رسالة ساخرة عقب تتويج الزمالك بالدوري

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة عقب تتويج نادي الزمالك ببطولة الدوري الممتاز بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "اي حد اتريق علي الزمالك واتريق علي فكرة انه ممكن ياخد الدوري بلاش يطلع ثاني دلوقتي واي حد اتريق علي الكونفدرالية بلاش يغير رأيه دلوقتي عن شكله هيبقي وحش اوي".

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا للفريق الأبيض، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة الثامنة، قبل أن يواصل ضغطه الهجومي طوال اللقاء.

كما تألق محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 56، ليحافظ على تقدم فريقه ويقربه من حسم اللقب.

وألغى حكم اللقاء هدفًا ثانيًا لصالح الزمالك مع بداية الشوط الثاني، بعد العودة إلى تقنية الفيديو «VAR».

فيما أجرى معتمد جمال عدة تغييرات للحفاظ على تفوق الفريق، أبرزها مشاركة ناصر منسي بدلًا من البرازيلي خوان بيزيرا.