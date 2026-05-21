بعد تمسكة بالاستمرار.. تطورات مثيرة في ملف رحيل توروب عن الأهلي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تصريحات منسوبة إلى مصدر داخل النادي الأهلي بشأن مستقبل المدير الفني الدنماركي “توروب”، في ظل الجدل المثار حول موقفه مع الفريق خلال الفترة الحالية.

وأوضح شوقى عبر حسابه على “فيسبوك علي لسان المصدر ” أن النادي الأهلي في حال تمسك المدرب بموقفه ورفض الرحيل خلال الأيام المقبلة، سيقوم بالانتظار حتى نهاية يونيو، على أن يتم توجيه الشكر له رسميًا في الأول من يوليو، مع منحه الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده والذي يعادل راتب 3 أشهر.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي عرضت على المدرب الحصول على راتب شهر يونيو بالإضافة إلى الشرط الجزائي مقابل الرحيل بشكل فوري، إلا أن وكالة المدرب طالبت بالحصول على 6 أشهر أولًا، قبل أن يتم تخفيض المطالب إلى 5 أشهر.

وأكد المصدر أن إدارة النادي رفضت هذه المطالب الإضافية، متمسكة بسداد المستحقات وفقًا للعقد، والتي تشمل فقط الشرط الجزائي وراتب شهر يونيو دون أي زيادات أخرى.