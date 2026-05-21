4 يوليو ..موعد انطلاق امتحانات الفرصة الثانية لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان موعد انطلاق امتحانات الفرصة الثانية لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا يوم 4 يوليو 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه من المقرر استمرار امتحانات الفرصة الثانية لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا حتى 22 يوليو 2026

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، منح طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) فرصتين لدخول امتحانات الثانوية العامة 2026 بكل مادة من المواد المحتسبة في معدل الدرجات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2026 في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM” (الفرصة الأولى) يوم 16 مايو 2026 وتنتهي يوم 20 يونيو 2026، وتبدأ امتحانات (الفرصة الثانية) يوم السبت 4 يوليو 2026 وتنتهي يوم 22 يوليو 2026.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يعقد الامتحان في نهاية العام الدراسي، ويعتبر امتحان الفرصة الأولى ، بينما يعقد امتحان الفرصة الثانية متزامنا مع امتحان الفرصة الثانية للبكالوريا المصرية، وتنطبق عليه نفس قواعد التقدم للامتحان ، و يحتسب للطالب التقدير والنقاط الأعلى الذي حصل عليها بين الفرصتين

وأضاف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يذكر في شهادة التخرج التقدير النهائي ومعدل الدرجات النهائي (GPA) للطالب.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )

السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)