أضا: الزمالك توج بالدوري عن جدارة رغم الأزمات وإيقاف القيد

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن نادي الزمالك نجح في التتويج بلقب الدوري المصري عن جدارة واستحقاق، رغم ما مر به الفريق من أزمات وصعوبات خلال الموسم.



وأوضح خلال تقديمه برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أن الزمالك تمكن من حسم اللقب رغم التحديات الكبيرة، وفي مقدمتها إيقاف القيد والضغوط التي واجهت الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعبين أظهروا روحًا قتالية عالية حتى نهاية المنافسة.

وأضاف أضا أن لاعبي الزمالك حاولوا منح شارة القيادة إلى عبد الله السعيد قبل المباراة، لكنه رفض من أجل التركيز، ليستقر الأمر في النهاية على ارتداء حسام عبد المجيد لشارة القيادة خلال اللقاء.