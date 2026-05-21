أحمد عادل: الزمالك استحق الدوري والجماهير كلمة السر في التتويج

هنأ أحمد عادل، لاعب الأهلي السابق، فريق الزمالك بعد تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق الأبيض استحق التتويج عن جدارة هذا الموسم.

وقال أحمد عادل، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، الذي يقدمه إيهاب الكومي، ومحمد طارق أضا، إن جماهير الزمالك كان لها دور كبير في دعم الفريق طوال الموسم، وهو ما ساهم في تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب.

وأضاف لاعب الأهلي السابق أن لاعبي الزمالك اجتهدوا بشكل كبير خلال الموسم، ونجحوا في حسم اللقب في نهاية مشوار صعب، مشددًا على أن التتويج جاء نتيجة عمل جماعي داخل المنظومة بالكامل.