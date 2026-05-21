عمر جابر: الدوري بطولة مهمة للزمالك.. وكنا نتمنى إسعاد الجماهير بلقبين

أكد عمر جابر قائد فريق الزمالك، أن التتويج بلقب الدوري يُعد بطولة مهمة للغاية للنادي وجماهيره، مشددًا على أن اللاعبين كانوا يسعون لإسعاد الجماهير هذا الموسم.

وقال عمر جابر في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي هاني حتحوت وأمير هشام، إن الفريق يتمنى الاستمرار في تحقيق الانتصارات والتتويج بالمزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة، من أجل مواصلة إسعاد جماهير الزمالك.

وأضاف قائد الزمالك أن اللاعبين كانوا يتمنون الاحتفال ببطولتين خلال أسبوع واحد، في إشارة إلى المنافسة على لقب الكونفدرالية بجانب بطولة الدوري.

وأوضح عمر جابر أن الأزمات والنواقص التي شهدتها قائمة الزمالك خلال الموسم الحالي لم تؤثر على أداء الفريق، مؤكدًا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في تحقيق هدف التتويج بالدوري.