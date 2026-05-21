لن تتحمل أي تراجع جديد.. أيمن أشرف يوجه رسالة حاسمة للاعبي الأهلي

أكد أيمن أشرف أن الموسم الحالي شهد إخفاقًا كبيرًا للنادي الأهلي، مشددًا على أن جماهير القلعة الحمراء لا تقبل سوى المنافسة على جميع البطولات، وأن الفريق مطالب بالعودة بقوة خلال الموسم المقبل.

وأوضح أيمن أشرف أن تاريخ الأهلي دائمًا ما يؤكد قدرة الفريق على الرد بقوة بعد المواسم الصعبة، مشيرًا إلى أن النادي عندما يتعرض لانتكاسة يعود بصورة أقوى وأكثر شراسة في الموسم التالي، وهو ما اعتاد عليه الجميع داخل المنظومة الحمراء.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة تمامًا، خاصة أن الإدارة والجماهير لن تتحمل أي تراجع جديد، وهو ما يفرض على اللاعبين مسؤوليات كبيرة منذ اليوم الأول لفترة الإعداد للموسم الجديد.

ووجه لاعب الأهلي السابق رسالة مباشرة إلى لاعبي الفريق، مؤكدًا أن الموسم المقبل لن يكون هناك مجال للتهاون أو الاعتماد على الأسماء والتاريخ فقط، بل ستكون المشاركة للأكثر جاهزية والتزامًا داخل الملعب وخارجه.

وأشار إلى أن أي لاعب مهما كان اسمه أو تاريخه لن يضمن مكانه في التشكيل إذا لم يقدم المستوى المطلوب، مؤكدًا أن المنافسة داخل الأهلي دائمًا تعتمد على الاجتهاد والرغبة في تحقيق البطولات.

هدف الأهلي استعادة الثلاثية

وشدد أيمن أشرف على أن هدف الأهلي في الموسم القادم يجب أن يكون واضحًا للجميع، وهو استعادة السيطرة المحلية والقارية وعدم التفريط في البطولات الكبرى، مؤكدًا أن الثلاثية يجب ألا تخرج من النادي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الأهلي مطالبون بالعمل بقوة والتركيز الكامل منذ بداية الإعداد، من أجل إعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية وتحقيق طموحات الجماهير الحمراء في الموسم المقبل