الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

يتحملون المسؤولية.. متعب يفتح النار على لاعبي الأهلي بعد تراجع النتائج

عماد متعب
رباب الهواري

شنّ عماد متعب هجومًا قويًا على لاعبي الأهلي، عقب تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الجاري، مؤكدًا أن اللاعبين يتحملون المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي الذي وصل إليه النادي، سواء على مستوى الأداء أو ترتيب الفريق.

وأوضح متعب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن لاعبي الأهلي لا يمكنهم تحميل المسؤولية لأي طرف آخر، مشددًا على أن الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الفريق كانت كافية لتقديم موسم أفضل بكثير مما ظهر عليه الفريق حتى الآن.

متعب: ما يحدث داخل الأهلي غير مقبول

وأكد نجم الأهلي السابق أن ظهور الفريق بهذا الشكل طوال الموسم أمر لا يليق باسم وقيمة النادي الأهلي، خاصة في ظل امتلاك الفريق مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات والإمكانات الفنية الكبيرة.

وأشار إلى أن السقوط أو التعثر أمر وارد في كرة القدم، لكن الأهم هو كيفية التعامل مع تلك المرحلة الصعبة، موضحًا أن بعض الكبوات قد تكون فرصة لإعادة ترتيب الأمور وبناء فريق أقوى في المستقبل.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب وقفة حقيقية داخل النادي، مع ضرورة إجراء مراجعة شاملة لكل الملفات، سواء الإدارية أو الفنية، من أجل تصحيح الأخطاء التي تسببت في هذا التراجع.

علامات استفهام حول الصفقات واختيار المحترفين

وتحدث متعب عن وجود العديد من علامات الاستفهام المتعلقة بملف التعاقدات داخل الأهلي، خاصة فيما يتعلق بطريقة اختيار اللاعبين الجدد والمحترفين الأجانب الذين ينضمون للفريق.

كما أبدى تعجبه من بعض الصفقات التي تم التعاقد معها من الدوري المصري، مؤكدًا أن النادي يحتاج إلى معايير أكثر دقة في اختيار العناصر القادرة على تمثيل الأهلي وتحمل الضغوط الكبيرة داخل القلعة الحمراء.

واختتم متعب تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي قادر على العودة سريعًا، لكن ذلك لن يحدث إلا من خلال قرارات قوية وإعادة تقييم شاملة لكل الأمور داخل النادي.

