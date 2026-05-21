موسكو: أوروبا خسرت تريليون دولار بسبب التخلي عن الطاقة الروسية

قال مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، إن دول الاتحاد الأوروبي تكبدت خسائر ضخمة تُقدَّر بما يصل إلى تريليون دولار نتيجة التخلي عن واردات الطاقة والمواد الخام الروسية.

وأوضح بيريتشيفسكي، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الاخبارية الروسية، أن قرار أوروبا وقف الاعتماد على الهيدروكربونات الروسية أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، بعدما اضطرت الدول الأوروبية إلى التوجه نحو مصادر بديلة بأسعار أعلى.

وأضاف أن الخسائر الأوروبية لم تقتصر على التحولات في سوق الطاقة، بل شملت أيضًا تداعيات الهجوم الذي استهدف خطي الغاز «التيار الشمالي»، إلى جانب قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بوقف استيراد الطاقة الروسية.

وأكد المسؤول الروسي أن موسكو تعتبر رفض الغرب شراء مواردها من الطاقة «خطأً استراتيجيًا»، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية باتت تعتمد على وسطاء للحصول على موارد الطاقة الروسية بأسعار أكبر.

وفي السياق ذاته، أظهر تحليل أعدته الوكالة الروسية استنادًا إلى بيانات شركة بروغل، أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي ارتفعت خلال أبريل الماضي بنسبة 15.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى نحو 2.169 مليار متر مكعب.